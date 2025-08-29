Icon Menü
Im Lech Atelier in Landsberg findet monatlich das Näh-Up statt

Landsberg am Lech

Im Lech Atelier findet jeden Monat das Kreativprojekt „Näh-Up“ statt

Marija Ičanovic hilft jeden Monat mit ihrer Begeisterung für „Upcycling“ im Lech Atelier alte Kleider wiederzuverwerten und zu reparieren
Von Bjarne Wolter
    • |
    • |
    • |
    Links: Das monatliche „Näh-Up“ geleitet von Marija Ičanovic (Mitte) Rechts: Marija Ičanovic mit einer ihrer Kreationen
    Links: Das monatliche „Näh-Up“ geleitet von Marija Ičanovic (Mitte) Rechts: Marija Ičanovic mit einer ihrer Kreationen Foto: Bjarne Wolter

    Im Lech Atelier werden regelmäßig die unterschiedlichsten Kreativprojekte angeboten. Neben „Jam Sessions“ und „Rap Miteinander“ gibt es seit einiger Zeit auch das „Näh-Up“. Dieses wurde von Marija Ičanovic ins Leben gerufen.

