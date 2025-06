Unbekannte beschädigen Verteilerkasten in Denklingen

In der Zeit von Freitag, 20. Juni, um 15 Uhr, bis Montag, 23. Juni, um 11 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Glasfaserverteilerkasten im Buchenweg in Denklingen beschädigt. Nach Angaben der Polizei traten sie offenbar so dagegen, dass dieser umstürzte und nun komplett erneuert werden muss.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)