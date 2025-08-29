Lockstaedts Bilder von den Spiegelungen und Geheimnissen im Pitzlinger Wald

Die Natur ist die Inspirationsquelle für die Malerei von Gabriele Lockstaedt, wobei nicht figürlich gemalt wird, sondern durch abkleben, schütten, schichten, waschen und bürsten das Motiv wächst. In der Abstraktion entsteht die Illusion einer Landschaft, noch einmal verstärkt in der aktuellen Bilderreihe, die im Rahmen des Programmes des Ellinor Holland Kunstpreises bei der Langen Kunstnacht am 20. September ab 18.30 Uhr in der Rechtsanwaltskanzlei Feller Mielke gezeigt wird. Sie widmet sich Spiegelungen. Da steht die Welt auf dem Kopf und spiegelt sich im Wasser. Nicht immer ist ganz klar, wo oben und unten ist. Mit der Spende eines ihrer Bilder, das versteigert wird, unterstützt die Künstlerin zudem die Kartei der Not.

Über die Auflösung der Naturformen, wie sie der Wald in Fülle bietet, verschwinden bei Lockstaedts Bildern die Details und die Urkräfte sprechen zum Betrachter, oft in geometrischen Formen wie bei den Stammlinien der Bäume als Architekten der Landschaft. In Kreisen zeichnen sie Wassertropfen auf der Wasseroberfläche . Oder Linien, die ein Windhauch dort hinterlässt.

Mit ihren Bildern bereitet Gabriele Lockstaedt den Urelementen eine Bühne - Licht, Schatten, Wasser, Holz, Blattwerk werden von reiner Kulisse zu Hauptdarstellern erhoben. Dabei muss sich die Natur nicht erklären, sie ist, wie sie ist. Bei Lockstaedt immer optimistisch. Das schafft Ruhe, und so laden ihre Bilder auch zur Meditation, zum Innehalten ein. Unzählige Fotoprints auf ihrem großen Tisch im Atelier ihres Hauses inmitten der Pitzlinger Natur zeugen davon, dass auch sie bei ihren Spaziergängen in der näheren Umgebung innehält, wenn ein besonderer Moment ihre Aufmerksamkeit fängt. Spaziergänge mit Hundedame Flocke sind kein sportliches Event, sondern wecken die Sinne, machen die Augen blank für die kleinen Schönheiten, die sich dabei auftun, wie Lichtreflexe auf dem Wasser, Kräuselungen, Farbschattierungen, Geometrien aus Baumstämmen. Der gleiche Weg, niemals die gleiche Stimmung. Stets zaubern die Naturelemente ein neues Bild und liefern Lockstaedt so unzählige Motive. Wald und Wasser mit ihren Augen und Gefühlslagen sehen, dazu laden ihre Bilder ein. Rund zehn werden in der Kanzlei in drei Räumen zu sehen sein, geordnet nach den Farben rot, gelb und blau-grün, und – wenn das Wetter es zulässt – auch im Außenbereich auf der Dachterrasse.

Icon vergrößern Atelier der Malerin Gabriele Lockstaedt. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Atelier der Malerin Gabriele Lockstaedt. Foto: Thorsten Jordan

„Viele der neuen Bilder entstanden am Blauen Wasser in der Teufelsküche in Pitzling“, sagt Lockstaedt. Daher rührt auch eine Farbe, die bisher selten in ihren Werken zu finden war: türkis. Ist das Blaue Wasser ohnehin schon ein unwirklich, ja fast überirdisch anmutender Ort, so verstärkt Lockstaedt dies noch einmal, indem sie dem Türkis keine weitere Farbe gegenübersetzt, sondern es mit viel Schwarz, aber auch Weiß- und Grautönen kombiniert. Um das fröhliche Blattgrün reduziert, wirkt dieser Ausschnitt einer Wasserspiegelung unheimlich. Ebenso die großformatigen Bilder, die Lockstaedt in ihrem Atelier daneben gehängt hat. Sehr gerade gewachsene, schlanke Baumstämme mit grafischen Mustern. Fast uniform wirken sie, wie eine Armee, Nebelflecken lassen schaurige Momente entstehen. Und doch bewahren auch diese auf Schwarz-, Weiß- und Grautöne reduzierten Bilder ihren Optimismus, den die Malerin ihnen geschickt mit eingesprengselten Gelb- oder Lilatönen einhaucht. „Ich bin oft schon frühmorgens im Wald unterwegs“, sagt Lockstaedt. Eine Zeit ohne Farben. Durch die Abstraktion und Farbwahl lassen die Motive Assoziationen zu städtischen Bauwerken zu. Erst die räumliche Tiefe gibt die Landschaftssituation wieder.

Bewusst geht Lockstaedt mit diesen Motiven weg vom Wald als Idyll und stilisiert ihn als Ort mit Geheimnis. „Was liegt unter der Erde, unter dem Moos, im Wasser? Wir sehen nur, was offensichtlich ist“, so Lockstaedt. Wer zum Waldbaden geht oder einen Baum umarmt, weiß nicht, auf was er gerade steht, welches Geheimnis der Boden in sich hält. Eine Münze, Patrone oder gar ein menschlicher Knochen? Immer war der Wald auch Zufluchtsort für Gejagte und Verbannte, für Verbrecher und zwielichtiges Gesindel. Er diente als Versteck für Mensch und Gut. Oder auch für eine entführte Person, wie im Roman „Tief in der Erde“ von Christa von Bernuth, aus dem die Münchner Schriftstellerin und Journalistin in der Kanzlei Feller Mielke bei der Langen Kunstnacht lesen wird. So wird durch Bild und Text eine spannungserfüllte Atmosphäre entstehen, wie sie auch in einer Rechtsanwaltskanzlei mit 120-jähriger Geschichte nicht alltäglich sein dürfte. Feller Mielke Rechtsanwälte sind am Hauptplatz 153 in Landsberg zu finden.

Die Versteigerung am 20. September im Stadttheater

Die Versteigerung beim Ellinor Holland Kunstpreis zugunsten des Leserhilfswerks „Kartei der Not“ unserer Zeitung läuft bereits. Es werden auch noch die Werke von vier weiteren Künstlern versteigert, die wir alle im Porträt vorstellen. Ali Nasseri, Stefanie Gülden, Andrea Springer und Sandro Kopp. Gebote bitte ans Landsberger Tagblatt unter folgender E-Mail-Adresse: redaktion@landsberger-tagblatt.de. Stichwort: Versteigerung. Bitte Telefonnummer und vollständige Adresse angeben. Sollte Ihr Gebot überboten werden, werden Sie von uns informiert, und können entscheiden, ob Sie weiter steigern wollen. Die Versteigerung läuft bis zum 20. September 15 Uhr.

Icon vergrößern Gabriele Lockstaedt: Cool Place 279: 40 mal 40 Zentimeter, Mindestgebot 650 Euro. Aktuelles Gebot: 800 Euro. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gabriele Lockstaedt: Cool Place 279: 40 mal 40 Zentimeter, Mindestgebot 650 Euro. Aktuelles Gebot: 800 Euro. Foto: Christian Rudnik

Icon vergrößern Das Bild „Klassentreffen“ von Freistil wird in der Kunstnacht versteigert. 70 mal 70 Zentimeter, Aktuelles Gebot: 600 Euro. Foto: Andrea Springer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Bild „Klassentreffen“ von Freistil wird in der Kunstnacht versteigert. 70 mal 70 Zentimeter, Aktuelles Gebot: 600 Euro. Foto: Andrea Springer

Icon vergrößern Sandro Kopps Bild „Eyes Closed, into the sun“, Kambara, 2023, 30x40 Zentimeter, 2000 Euro Aktuelles Gebot. Foto: Sandro Kopp Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sandro Kopps Bild „Eyes Closed, into the sun“, Kambara, 2023, 30x40 Zentimeter, 2000 Euro Aktuelles Gebot. Foto: Sandro Kopp

Icon vergrößern Maximilian Freiherr von Perfall mit dem Bild seines Onkels Ali Nasseri. Der Fotodruck (2,40 Meter x 1,20 Meter) aus 2010 wird bei der Kunstnacht versteigert. Aktuelles Gebot: 500 Euro. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Maximilian Freiherr von Perfall mit dem Bild seines Onkels Ali Nasseri. Der Fotodruck (2,40 Meter x 1,20 Meter) aus 2010 wird bei der Kunstnacht versteigert. Aktuelles Gebot: 500 Euro. Foto: Christian Rudnik

Icon vergrößern In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe unten). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe unten). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik

Icon vergrößern In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. Zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe oben). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. Zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe oben). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik