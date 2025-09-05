In der Altstadt entsteht ein Ort für alle, die gern mit Ton arbeiten

Viel Licht flutet durch drei große Fenster und zwei verglaste Türen in den Werkraum in der Sandauer Straße 244, den Inhaberin Bianka Groenewolt gerade einrichtet. „Die Drehscheiben und der Brennofen wurden vor Kurzem angeliefert“, erklärt sie beim Besuch unserer Redaktion. Noch ist der Werkraum nicht fertig, Regale müssen noch aufgebaut und ordentlich bestückt werden, sodass die künftigen Gäste auch auf Anhieb finden, was sie suchen. Zettel an der Wand zeigen bereits an, was wo stehen wird, so zum Beispiel Glasuren, Tonlager und Werkzeuge. Start wird am 12. September sein.

Der Werkraum soll eine offene Werkstatt sein, ein Ort für Kreativität und für alle, die gern mit Ton arbeiten. Außerdem soll er Menschen zusammenbringen, die sich im besten Fall gegenseitig inspirieren. Das Konzept hat sich bewährt: Bereits seit zehn Jahren betreibt es Bianka Groenewolt in Augsburg. Dort bespielt der Werkraum 650 Quadratmeter und gibt Menschen, die etwas mit den eigenen Händen herstellen wollen, professionelles Werkzeug und die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung kreativ zu werden: Beispielsweise mit Holz oder Keramik zu arbeiten, in der Schlosserei oder Goldschmiede, im Fotolabor oder der Textilwerkstatt. Rund 50 Personen gehören in Augsburg zum Team, das anleitet oder Events begleitet.

Den leer stehenden Raum am Sandauer Tor hat Bianka Groenewolt beim Spazieren entdeckt

„Als ich vor zehn Jahren von München nach Augsburg zog, gab es dort keine offene Werkstatt“, erinnert sich die 47-Jährige zurück, und gründete kurzerhand selbst eine. In München hat sie viel Zeit in einer Holzwerkstatt verbracht, um Nützliches wie einen Küchentisch aus Eiche selbst zu bauen. Ursprünglich arbeitete Bianka Groenewolt in der Finanzabteilung eines Konzers, den Job hat sie zugunsten des Werkraums inzwischen aufgegeben.

Icon vergrößern Auf den Laden am Sandauer Tor ist Bianka Groenewolt beim Spazieren aufmerksam geworden. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf den Laden am Sandauer Tor ist Bianka Groenewolt beim Spazieren aufmerksam geworden. Foto: Christian Rudnik

Da der Werkraum in Augsburg mittlerweile auf soliden Beinen steht, bekam sie Lust, ihr Konzept auf andere Städte auszuweiten. Landsberg war der Favorit, da „ich die Stadt mag und einige unserer Mitglieder in Augsburg aus dem Landkreis Landsberg kommen“, so Bianka Groenewolt. Den leer stehenden Laden am Sandauer Tor mit 200 Quadratmetern auf zwei Etagen, vormals gab es hier eine Radwerkstatt, entdeckte sie zufällig beim Spazierengehen.

Auch Junggesellenabschiede können im Werkraum gefeiert werden

Inzwischen hat sich viel getan. Zehn „Mitmacher“, die in der Keramikwerkstatt anleiten werden, haben sich bereits bei ihr gemeldet, ausgebildete Keramiker sind darunter, ehemalige Werklehrerinnen und sogar direkte Nachbarn. „Weitere können gern mitmachen und ihre Ideen einbringen“, so Bianka Groenewolt. Das offene Konzept will jeden abholen, wo er gerade steht, sei es ganz am Anfang oder um Techniken zu verfeinern. „Man kann das Drehen an der Drehscheibe lernen, eigene Stücke aus Ton von Hand gestalten oder verschiedene Glasuren verwenden. Wer nicht mit Ton arbeiten will, kann Keramik bemalen und glasieren“, zählt die gebürtige Berlinerin auf. Sogar mit Rakubrand kann experimentiert werden. „Auf unserer Terrasse habe ich dafür einen Spezialofen aufgestellt“, so Groenewolt.

Icon vergrößern Start im neuen Werkraum in Landsberg ist am 12. September. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Start im neuen Werkraum in Landsberg ist am 12. September. Foto: Christian Rudnik

Zudem bietet sie selbständigen Keramikern und Keramikerinnen im Rahmen von Co-Working die Möglichkeit, Werkstatt, Ofen und Regalfläche zu nutzen. Neben Workshops und Kursen steht der Werkraum auch für Events offen, ob Junggesellenabschied, Geburtstagsfeiern von Kindern oder Erwachsenen oder kreative Nachmittage mit Freunden oder Familie. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.werkraum-landsberg.de.