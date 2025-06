In der Landsberger Altstadt ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer Sachbeschädigung gekommen. Laut Polizeibericht warf ein bislang unbekannter Täter demnach gegen 1.13 Uhr die Scheibe eines Arthotels an der Goggelgasse ein.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)