Kanalbauarbeiten in der Valentin-Kindlin-Straße in Landsberg starten

Die Stadtwerke Landsberg beginnen in Kalenderwoche 39 (Montag bis Freitag, 22. bis 26. September) mit der Erneuerung eines Mischwasserkanals in der Valentin-Kindlin-Straße. Auf einer Länge von rund 63 Metern wird der Kanal in einer Tiefe von etwa zwei Metern erneuert, um die Entwässerungsinfrastruktur nachhaltig zu verbessern, teilt das Kommunalunternehmen mit. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen.

Für die Durchführung der Maßnahme muss die Valentin-Kindlin-Straße zwischen Hausnummer 13 und der Ignatius-Merani-Straße 2 voll gesperrt werden, heißt es in der Pressemeldung. Eine örtliche Umleitung werde eingerichtet und ausgeschildert: Anlieger können die Sperrung über die Hans-Multscher-Straße via Ulrich-Kiffhaber-Straße und Ignatius-Merani-Straße umfahren.

Die Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, Fahrzeuge während der Bauzeit möglichst außerhalb des Baustellenbereichs abzustellen. Rettungswege sind laut Stadtwerken jederzeit freizuhalten. Mit der Erneuerung des Mischwasserkanals wollen die Stadtwerke in eine zukunftssichere und leistungsfähige Infrastruktur investieren, die den steigenden Anforderungen dauerhaft gerecht wird.

Mit rund 115 Mitarbeitenden versorgen die Stadtwerke ihre Kundinnen und Kunden mit Ökostrom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser. Zudem betreibt das Kommunalunternehmen das Inselbad und mehrere Parkgaragen. (AZ)