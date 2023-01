Auf Wiedersehen, und Hallo Landsberg!

Nach 14 Jahren in der Redaktion des Landsberger Tagblatts beginnt für Dominic Wimmer ein neues berufliches Kapitel. Oliver Wolff wechselt nach Krumbach und Lisa Gilz kommt nach Landsberg.

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Wir alle kennen dieses alte Sprichwort. Wir kreuzen die Wege von Menschen, die unterschiedlich lange in unserem Leben bleiben, wir entdecken Hobbys für uns, für die wir uns Jahrzehnte lang begeistern können, teilen aber die Begeisterung für bestimmte Mode, Arten von Musik oder Kunst nur für einen gewissen Zeitraum. Kurzum: Das Leben ist einem beständigen Wandel unterworfen. Nur: Heimat bleibt in der Regel Heimat.

Dominic Wimmer ist sehr stark mit der Ammerseeregion und seinem Wohnort Dießen verwurzelt. Familie, Freunde und für ihn wichtige Vereine befinden sich dort. Seit beinahe zwei Jahrzehnten ist er als Journalist tätig, 14 Jahre lang durfte er die Leserinnen und Leser, mit Neuigkeiten aus unserer wunderschönen Heimat im Landsberger Tagblatt versorgen. Nicht alle davon waren schön – Bluttaten, schwere Unfälle, Brände, Schicksalsschläge. Andere waren umso schöner: sportliche Erfolge, kommunalpolitische Projekte, von denen Gemeinden stark profitieren, und Event-Highlights. Nach eineinhalb Jahrzehnten als Redakteur beim Landsberger Tagblatt, davon die vergangenen Jahre als stellvertretender Redaktionsleiter, hat er bereits vor einigen Wochen ein neues Kapitel in seinem Berufsleben aufgeschlagen. Mittlerweile ist er in unserem Haupthaus bei der Augsburger Allgemeinen tätig. Als stellvertretender Leiter des Regionaldesks, wo bald alle 16 Lokalausgaben der AZ geplant werden, ist er in der Print- und Digitalproduktion tätig und auch dafür verantwortlich, dass wir Ihnen auch weiterhin ein hochqualitatives Zeitungsprodukt auf allen Kanälen mit den neuesten Nachrichten, Reportagen, Hintergründen, Kommentaren, Bildergalerien, Multimedia-Storys und Videos liefern.

Oliver Wolff behält Landsberg in guter Erinnerung

Das Verbreitungsgebiet des Landsberger Tagblatts sei für Redakteur Oliver Wolff groß und heterogen – im positiven Sinne. Ob Lokalpolitik, Wirtschaft oder Kultur: viele, interessante Nachrichten und Themen waren in seinem Alltag beim LT vorprogrammiert – besonders gefallen hat dem 30-Jährigen jedoch die „oberbayerische, menschenoffene, aber auch direkte Mentalität“. Eine solche Diversität sah er bislang in kaum einer Lokalredaktion.

Zuletzt war er zuständig für die Lechrain-Gemeinden. Heute freut er sich auf neue Aufgaben bei den Mittelschwäbischen Nachrichten in und um Krumbach. Doch er werde Landsberg in sehr guter Erinnerung behalten und das eine oder andere Mal der Altstadt einen Besuch abstatten.

Neu dabei in der Redaktion Landsberg: Lisa Gilz

Lisa Gilz kam vor acht Jahren der Uni wegen ins Schwabenland. Sie studierte Literaturwissenschaften an der Universität Augsburg und verabschiedete sich damit von einer großen Familie sowie der Eifel – dem hohen Mittelgebirge der Rheinland-Pfalz. Ihrer Heimat wohl geschuldet, bewegt sich die 28-Jährige bis heute gerne in der Natur, besonders während der Pilzsaison. Gilz sammelte zuvor als Volontärin der Augsburger Allgemeinen journalistische Arbeitserfahrung. Sie arbeitete in der Augsburger sowie Nördlinger Lokalredaktion und schrieb außerdem für die Mantelressorts in der Zentrale Augsburg. Nun berichtet die Jungredakteurin beim LT vor allem über Themen aus dem Lechrain und bunten Geschichten der örtlichen Kulturszene. (AZ)