Fake News gibt es auch bei WhatsApp

In eigener Sache: Nicht jeder Screenshot eines Zeitungsberichts ist auch echt. Immer mehr Menschen verändern die Berichte und verschicken sie per WhatsApp.

Nicht immer ist es eine verlässliche Information, wenn Sie von Bekannten per WhatsApp einen eigentlichen Zeitungsbericht aus den Printmedien oder einen Online-Bericht per Screenshot erhalten. Ein Landsberger Restaurantbesitzer hat dies erst kürzlich erlebt. Er bekam den ersten Michelin-Stern für sein Lokal überreicht und danach per WhatsApp ein Foto eines Zeitungsberichts, das ihn zeigt, aber in der Überschrift ein anderes Restaurant nennt. Berichtet wurde im Landsberger Tagblatt wirklich darüber. Nur nie mit falschem Namen des Restaurants. Das ergab eine Verlaufskontrolle unserer Zeitung. Nur der Screenshot war täuschend echt erstellt. Jemand hatte sich also einen Spaß erlaubt und die Nachricht nachträglich auf seinem PC verändert und so an seine Freunde oder Freundinnen per WhatsApp als Bild verschickt. Das LT erfuhr nur davon, weil die Restaurantbesitzer uns darauf aufmerksam gemacht haben.

Christian Sauer (links) und Vincent Staudacher haben mit ihrem Restaurant „Lech Line“ einen Stern im Guide Michelin. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Was man dagegen machen kann, gegen diese Form der Fake News? Anzeige gegen Unbekannt stellen, denn meist kann man durch das Weiterleiten von Nachrichten nicht mehr feststellen, wo sie ihren Ursprung haben. Oder einfach bevor man solche Nachrichten glaubt, wirklich auf die Homepage der Zeitung gehen und nachschauen, was dort steht. Generell sind Screenshots ohnehin die falsche Art der Weiterleitung. Man kann ihn nicht nur manipulieren, es ist auch eine Verletzung des Urheberrechts. Besser ist es in jedem Fall den entsprechenden Link des Zeitungsartikels zu kopieren und weiterzuleiten.

