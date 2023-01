In Geretshausen klingt das alte Jahr musikalisch aus

Die Musikfreunde Geretshausen lassen das alte Jahre musikalisch ausklingen. Nach zwei Jahren Corona-Pause kann man wieder auftreten.

Nach zweijähriger Corona-Pause konnten die Musikfreunde Geretshausen ihr traditionelles Silvesterspielen durchführen. 40 Musikerinnen und Musiker zogen, aufgeteilt in zwei Gruppen, durch die Gemeinde. In Weil am Rathaus ging es los. Es folgten die Ortschaften Petzenhausen und Geretshausen sowie Adelshausen, Jedelstetten und Schwabhausen. Nach der Auszeit nahm die Bevölkerung den musikalischen Gruß dankend an. Neben ausgewählten Stationen, etwa bei Bürgermeister Christian Bolz und seinen Amtsvorgängern, konnten neue Punkte – beispielsweise in den Neubaugebieten – angelaufen werden, auch gab es für die Musikgruppe Verpflegung.

Bereits seit Mitte der 1970er-Jahre wird die Tradition des Silvester-/Neujahresanspielen der Musikfreunde Geretshausen gepflegt. Vier Musiker von den Anfängen sind noch dabei. "Die strahlenden Gesichter sowie der warmherzige Empfang der Bürger und die Freude zur Blasmusikkultur sorgen dafür, dass der Tag lange in Erinnerung bleibt", war man sich einig.

Das Jahr 2023 wird für die Musikfreunde ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte sein. Das 50-jährige Bestehen des Vereins und 100 Jahre Blasmusik wird drei Tage groß gefeiert. Zusammen mit dem Burschenverein und dem Schützenverein „Edelweiß“ Geretshausen, die ebenfalls ein Jubiläum zu feiern haben, hat man ein Festwochenende zusammengestellt. (AZ)