Betrunkener wirft Flaschen auf Tanzende

Gleich bei mehreren Streiterein musste die Polizei in Igling und Landsberg eingreifen. Am frühen Sonntagmorgen warf ein 20-jähriger Asylbewerber aus Penzing in der Diskothek mehrere Flaschen auf Tanzende. Dabei wurden mindestens zwei Menschen leicht verletzt (Prellungen am Kopf). Bei Eintreffen der Streife war der Flaschenwerfer stark alkoholisiert und aggressiv. Als Grund für das Werfen der Flaschen sei wohl gewesen, dass dessen Freundin „begrapscht“ wurde. Der junge Mann wurde anschließend der Diskothek verwiesen.

