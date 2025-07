In Landsberg findet zum dritten Mal ein Christopher Street Day statt

Zum dritten Mal findet in Landsberg ein Christopher Street Day (CSD) statt. Unter dem Motto „Vielfalt braucht (T*)Räume“ ruft ein lokales Bündnis laut einer Pressemitteilung des Vereins Vida am Samstag, 2. August, zu einer Demonstration für queere Sichtbarkeit, Solidarität und Schutzräume auf. Die Veranstaltenden rechnen demnach mit bis zu 500 Teilnehmenden. Startpunkt der Demo ist um 14 Uhr der Parkplatz am Papierfleck.

Von dort führt die Route durch die Innenstadt und die Altöttinger Straße bis zum Lech Atelier, wo eine Abschlusskundgebung und ein anschließendes Festival stattfinden. Organisiert wird der CSD von Vida in Kooperation mit „Landsberg bleibt bunt“, Fridays for Future, Viva Randerscheinungen und dem Lech Atelier. Das diesjährige Motto versteht sich als doppelte Botschaft, heißt es in der Pressemitteilung. Es fordert geschützte Räume für queere Menschen und erinnert zugleich an die Bedeutung von Hoffnung in schwierigen gesellschaftlichen Zeiten.

„Gerade jetzt ist es wichtig, auf die Straße zu gehen“

Die Zahl queer-feindlicher Straftaten habe sich laut Bundeskriminalamt seit 2010 fast verzehnfacht, so Lino Sliwinski, Vorsitzender von Vida. Man wolle mit dem CSD ein sichtbares Zeichen setzen – und gleichzeitig ein niedrigschwelliges Angebot für Austausch und Vernetzung schaffen. Der Christopher Street Day ist eine Demonstration für die Rechte von Menschen, die der LGBTQ+-Community angehören. Inzwischen finden solche Veranstaltungen in vielen deutschen Städten statt, wobei laut den Organisatoren zuletzt einige aus Sicherheitsgründen abgesagt oder verkleinert werden mussten. In Landsberg will man sich nicht einschüchtern lassen: „Gerade jetzt ist es wichtig, auf die Straße zu gehen und Haltung zu zeigen“, sagt Sliwinski.

Nach der Abschlusskundgebung findet im Lech Atelier unter dem Motto „Vielfalt feiern, Gemeinschaft erleben“ das VielSaitig-Festival statt. Dieses beginnt laut einer Pressemitteilung des Lech Ateliers ab 16.30 Uhr als eigene Veranstaltung. Versprochen wird ein Tag voller Musik, Kreativität, Austausch und Gemeinschaft. Musikalisch erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Line-up. Mit dabei ist unter anderem Skyline Green – eine siebenköpfige Band, die Ska, Balkan, Reggae und Latin in einem energiegeladenen Mix vereint. Ebenfalls auf der Bühne stehen Tintenschiff, die Band von Kulturförderpreisträger Felix Kohlscheen, sowie Beatbetrieb, die Formation um Kulturförderpreisträgerin Amy Bipus.

Beim Festival im Lech Atelier gibt es ein besonderes Format

Ein besonderes Format innerhalb des Festivals ist laut den Organisatoren „Tell Me Your Story“. Hier erhalten Menschen die Möglichkeit, ihre ganz persönliche Geschichte zu erzählen – ganz gleich, ob sie damit andere inspirieren möchten oder auf Missstände aufmerksam machen wollen. Wer dabei sein möchte, kann sich bewerben, indem eine E-Mail mit der eigenen Geschichte an orga@kunst-haelt-wache.de gesendet wird. Neben dem musikalischen Programm wird ein vielfältiges Rahmenprogramm für jedes Alter versprochen. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Lech Ateliers. (AZ)