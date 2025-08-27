In Landsberg findet zum siebten Mal die Oide Wiesn statt

Zum inzwischen siebten Mal veranstaltet die VR-Bank Landsberg-Ammersee dieses Jahr in Landsberg die Oide Wiesn. Traditionell ist es am letzten Sonntag der Sommerferien so weit: Mitten in der Stadt wird auf dem Georg-Hellmair-Platz ein großes Festzelt aufgebaut, außerdem gibt es unter anderem historische und moderne Landmaschinen zu bestaunen. Was sonst noch alles geboten ist.

Genau genommen startet das Festwochenende bereits am Tag vor der Oidn Wiesn. Wie es in einer Pressemitteilung der VR-Bank Landsberg-Ammersee heißt, geht dann der Altstadtflohmarkt in die zweite Runde. Am Samstag, 13. September, kommen Schnäppchenjäger und Trödelfans im Festzelt auf dem Georg-Hellmair-Platz auf ihre Kosten. Interessierte können sich bei den VR-Fanmachern als Aussteller anmelden. Die Standplätze werden nach Reihenfolge vergeben. Auch für die „Ms-Dirndl-Wahl“ im Rahmen der Oidn Wiesn läuft die Anmeldung.

Die Bürgermeister messen sich im Wettsägen

Laut der Pressemitteilung hat sich die VR-Bank Landsberg-Ammersee zur Oidn Wiesn am Sonntag, 14. September, ein „großes Rahmenprogramm“ ausgedacht. Ab 16 Uhr laden die Fanmacher zur Party mit den Brass Boyz ein. Daneben gibt es die Landmaschinenschau „Damals und Heute“, einen Markt in der Fußgängerzone und ein Bürgermeisterwettsägen.

Auf der Internetseite der VR-Bank Landsberg-Ammersee (www.vr-ll.de) finden sich weitere Informationen, auch zur Anmeldung für den Dirndlwettbewerb. Organisiert wird die Veranstaltung von der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) und den Landfrauen. (AZ)

