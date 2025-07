Ein neuer Chor in der Landsberger Musikszene

Am Sonntag, 6. April, um 17 Uhr findet in der Kirche Sankt Katharina in Landsberg ein Passionskonzert statt. Zur Aufführung kommt die Markuspassion von Reinhard Keiser. Ausführende sind der Chor „Yuriko“, Solisten und ein kleines, feines Orchester. Die Gesamtleitung hat Lukas Klöck. Der Komponist dieser Passion ist kaum bekannt. Keiser (1674–1739) ist Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach (1685–1750) und scheint von diesem sehr geschätzt worden zu sein. So hat Bach die Keiser-Passion dreimal aufgeführt, allerdings veränderte er die Partitur jedes Mal, entwickelte sie weiter. In Landsberg kommt die Urfassung von 1712 zur Aufführung.

