In Landsberg kann am Tag des offenen Denkmals die Ursulinenkirche besichtigt werden

Am Sonntag, 14. September, findet bundesweit der „Tag des offenen Denkmals“ statt. Unter dem diesjährigen Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ beteiligt sich auch die Stadt Landsberg laut einer Pressemitteilung mit einem Angebot: zwei geführte Besichtigungen in der ehemaligen, momentan für die Öffentlichkeit gesperrten Klosterkirche der Ursulinen am Hauptplatz.

Die ehemalige Klosterkirche „Zur Heiligsten Dreifaltigkeit“, im Volksmund auch „Ursulinenkirche“ genannt, nimmt in der Stadtgeschichte demnach eine bedeutende Rolle ein. Aktuell steht das denkmalgeschützte Gebäude im Fokus umfangreicher Untersuchungen und Planungen für eine denkmalpflegerische Instandsetzung. Die Führungen geben nach Angaben der Stadt Einblicke in die Bau- und Nutzungsgeschichte dieses besonderen Ensembles sowie in aktuelle Herausforderungen der Denkmalpflege. In der Vergangenheit sind in der Landsberger Ursulinenkirche kleinere Teile der Stuckdecke abgebrochen. Die Kirche in der Altstadt wird von der Pfarrei Mariä Himmelfahrt betreut. Eigentümerin ist die Stadt. Wie Angelika Urbach, Pressesprecherin der Stadt Landsberg, auf Nachfrage mitteilt, ist die Ursulinenkirche für die Öffentlichkeit weiterhin gesperrt. „Die Besichtigung ist lediglich im Rahmen der beiden angebotenen Führungen am Tag des offenen Denkmals möglich. Die Sicherheit während der Führungen gewährleisten Absperrungen.“

Weitere historische Stätten im Kreis Landsberg sind geöffnet

Die geführten Besichtigungen werden von Stadtheimatpfleger Dr. Stefan Paulus geleitet und von einem Statiker sowie Stadtbaumeisterin Annegret Michler begleitet. Die erste Führung am Sonntag, 14. September, findet um 10 Uhr statt und die zweite Führung um 13 Uhr (Dauer: jeweils rund eineinhalb Stunden). Treffpunkt ist der Eingang der Klosterkirche der Ursulinen am Hauptplatz. Es können jeweils maximal 20 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist ab Donnerstag, 4. September, unter der Telefonnummer 08191/128215 oder per E-Mail an bauamt@landsberg.de möglich.

Am Tag des offenen Denkmals sind im Landkreis Landsberg weitere historische Stätten geöffnet. So gibt es unter anderem in Prittriching Einblicke in das historische Schulhaus mit Heimatmuseum (Schulstraße 12). Im Steinzeitdorf Pestenacker können die Gäste von 13 bis 17 Uhr an Mitmachstationen traditionelle Techniken ausprobieren. (AZ)