In Landsberg soll ein mobiler Kleinreparaturdienst für Senioren aufgebaut werden

Bereits zum vierten Mal kamen die Mitglieder des Runden Tisches „Älter werden in der Stadt Landsberg“ im Seniorenbüro am St.-Ulrich-Platz zusammen. Vertreterinnen und Vertreter verschiedenster Organisationen, die sich in der Seniorenarbeit engagieren, tauschten sich zu aktuellen Herausforderungen und Projekten aus. Den Initiatoren zufolge ist das Ziel des Netzwerks, nachhaltige Strukturen zu schaffen, um älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben bei hoher Lebensqualität zu ermöglichen.

Ein zentrales Anliegen war dabei laut einer Pressemitteilung der Stadt Landsberg die Wiederbelebung eines Besuchsdienstes für ältere, alleinlebende Bürgerinnen und Bürger. Marianne Asam hat nun in Zusammenarbeit mit den Akteuren des Runden Tisches den „Landsberger Besuchsdienst“ ins Leben gerufen. Erste Besuche fanden bereits statt und stießen auf große Resonanz auf beiden Seiten. Asam appellierte an alle Beteiligten, gezielt auf einsame ältere Menschen zuzugehen und ihnen Mut zu machen, den Besuchsdienst in Anspruch zu nehmen: „Manchmal braucht es einen kleinen Schubs von außen.“

Die Silbertafel in Landsberg soll soziale Teilhabe ermöglichen

Diakon Harald Walter berichtete über den gelungenen Start der „Silbertafel Landsberg“, einem Mittagstisch für Menschen ab 60 Jahren, die sich Restaurantbesuche nicht leisten können. Für drei Euro wird ein gemeinsames Mittagessen angeboten, das nicht nur den Geldbeutel schont, sondern auch Begegnung und soziale Teilhabe ermöglicht. Aktuell wird laut der Pressemitteilung der Stadt nach Sponsoren gesucht, um das Angebot langfristig zu sichern.

Ein weiterer Diskussionspunkt war der Aufbau eines „mobilen Kleinreparaturdienstes“ für Seniorinnen und Senioren. Dieser soll einfache handwerkliche Arbeiten wie Bohrungen, den Austausch von Leuchtmitteln oder das Einstellen von Fernsehern übernehmen – Aufgaben, die oft eine Hürde für ältere Menschen darstellen. Für die Koordination des neuen Angebots wird derzeit eine ehrenamtliche Kraft gesucht. Interessierte können sich beim Seniorenbüro per E-Mail an seniorenmanagement@landsberg.de.

Mitglieder des Repair Cafés Landsberg stellten unterdessen fest, dass viele Rollatoren und Rollstühle sicherheitsrelevante Mängel aufweisen. Deshalb wird ein Team künftig Senioreneinrichtungen besuchen, um die Mobilitätshilfen der Bewohnerinnen und Bewohner zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren. Ziel ist es, die Mobilität und damit die soziale Teilhabe älterer Menschen zu stärken.

Der Mehrgenerationenpark am Altöttinger Weiher soll die Stadt seniorenfreundlicher machen

In einem Impulsreferat erläuterte Franziska Klügl von der „Gesundheitsregion Plus“ das Konzept des „Dritten Ortes“ – Begegnungsräume, die neben dem Zuhause (erster Ort) und dem Arbeitsplatz (zweiter Ort) einen sozialen Treffpunkt bieten. Gerade für ältere Menschen sind solche Orte demnach wichtig, um Einsamkeit vorzubeugen und gesund zu altern. Bestehende Angebote wie der Mittagstisch, Bouleplätze oder das Mehrgenerationenhaus sollen noch weiter bekannt gemacht und ausgeweitet werden.

Bettina Dörr, Seniorenmanagerin der Stadt Landsberg, die durch das Treffen führte, dankte allen Beteiligten für ihr Engagement und kündigte an, dass beim nächsten Treffen die Planung des Mehrgenerationenparks am Altöttinger Weiher vorgestellt wird. Der Mehrgenerationenpark soll ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer seniorenfreundlichen Stadt sein, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)