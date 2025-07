Ein Austausch der Kulturen über Duft und Geschmack

Knoblauchduft zieht sich durch das Wäldchen im Lech-Atelier-Gelände, das wohltuenden Schatten spendet. Bei der Mitmachküche von Sareh Nateghi schneiden Gäste die gesunden Zehen in schmale Scheiben, Sareh gibt sie ins heiße Öl ihrer Pfanne und rührt um, während ihre Gäste rasch Tomaten schnippeln. „Knoblauch riecht fürchterlich, schmeckt aber herrlich“, sagt die Perserin, die seit 24 Jahren in Deutschland lebt und in Kaufering eine Textilreinigung betreibt, und lacht. Aus ihrer Heimat, dem Iran, stammen die Gerichte, die sie beim Soft-Opening des Projekts „Tisch & Takt“ von Lara Kremin, verkosten lässt. Mirza Ghasemi mit gebratenen Auberginen und Tomaten und Zeytoon Parvardeh, eine Vorspeise mit Oliven, Granatapfelsirup und gehackten Walnüssen.

