In Landsberg wird der Mühlbach wieder ausgekehrt

Vom 22. bis 24. September werden die Stadtwerke gemeinsam mit der Stadt sowie der LEW das jährliche Auskehren des Mühlbachs in der Landsberger Altstadt vornehmen. In dieser Zeit wird der Mühlbach im Bereich der Altstadt vollständig trockengelegt und gründlich von Ablagerungen befreit, teilt das Kommunalunternehmen mit.

Damit bleibe der Wasserlauf funktionsfähig und könne weiterhin sowohl als Lebensraum für Tiere als auch zur Energiegewinnung zuverlässig genutzt werden. Um die heimische Fischpopulation zu schützen, entnehmen Fischer den Mühlbach, bevor das Wasser am Montag, 22. September, kontrolliert abgelassen wird, heißt es in einer Pressemeldung. Im Anschluss beginnen die Reinigungsarbeiten im Bachbett.

Der Landsberger Mühlbach ist rund 670 Meter lang

Der Mühlbach erstreckt sich über eine Länge von rund 670 Metern und speist zwei Wasserkraftwerke. Die Stadtwerke übernehmen in ihrem Kraftwerksabschnitt die Instandhaltung, Prüfungen an den Rechen- und Stauanlagen. Die LEW kümmert sich um die Wartung ihres Kraftwerks, während der Bauhof der Stadt die Reinigung der übrigen Bachstrecke durchführt.

Nach Abschluss der Arbeiten werden beide Kraftwerke hydraulische Testläufe durchführen, bevor das Wasser wieder eingeleitet wird. Die Arbeiten sind laut Pressemeldung voraussichtlich am Mittwoch, 24. September, beendet. Noch am selben Nachmittag soll der Mühlbach wieder geflutet und in Betrieb genommen werden. (AZ)