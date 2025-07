In Landsberg verunglücken nachts zwei betrunkene Radfahrer

Mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer haben es in der Nacht auf Sonntag mit der Landsberger Polizei zu tun bekommen. Zunächst verunglückten zwei Radfahrer im Osten der Stadt, berichtet die Polizei: Gegen 0.05 Uhr wollte ein 62-jähriger Mann von der Ziegeleistraße in die Münchener Straße abbiegen. Dabei kam er alkoholbedingt ins Schlingern, verlor die Kontrolle und fuhr nach rechts in Richtung eines Baumarkts die Böschung hinunter. Er stürzte eine etwa einen Meter hohe Mauer hinab und fiel auf den Kopf, wobei er sich leicht verletzte. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Etwa 30 Minuten später verunglückte nochmals ein alkoholisierter Radfahrer. Der 42-Jährige aus dem südlichen Landkreis kam in der Münchener Straße zu nah an den Bordstein und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht am Kopf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Alkoholwert von deutlich über zwei Promille fest, weshalb auch bei diesem Radfahrer eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

In Igling zieht die Polizei einen angetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Um 1.35 Uhr hielt die Polizei schließlich noch einen Autofahrer in der Kauferinger Straße in Igling an. Ein Alkotest ergab bei dem 38-jährigen Mann aus dem Landkreis Augsburg einen Wert von über 1,1 Promille, berichtet die Polizei. (AZ)