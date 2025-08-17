Icon Menü
In Landsberg wird ein Auto eines Pflegedienstes angefahren

Landsberg

In Landsberg wird ein Auto eines Pflegedienstes angefahren

Während eines Hausbesuchs wird in Landsberg ein Auto eines Pflegedienstes angefahren. Der Unfallverursacher macht sich aus dem Staub.
    Im Schleifweg in Landsberg wurde ein Auto eines Pflegedienstes angefahren, meldet die Polizei.
    Im Schleifweg in Landsberg wurde ein Auto eines Pflegedienstes angefahren, meldet die Polizei. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Am Samstag ist in Landsberg ein Fahrzeug eines ambulanten Pflegedienstes angefahren worden. Der Unfallverursacher beging Unfallflucht, meldet die Polizei. Der Vorfall spielte sich zwischen 11.25 und 12 Uhr vor dem Anwesen Schleifweg 1 ab. Dort wurde der Pkw des Pflegedienstes, ein weißer Opel Corsa, touchiert. Die Mitarbeiterin stellte an dem Auto einen frischen Anstoßschaden an der Frontstoßstange fest, als sie zurückkam. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. (AZ)

