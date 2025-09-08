Icon Menü
In Landsberg wird die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und Bargeld gestohlen

Landsberg

Seitenscheibe eines Autos wird eingeschlagen und aus dem Fahrzeug Bargeld gestohlen

An einem an der Görlitzer Straße geparkten Pkw wird die Seitenscheibe eingeschlagen und Geld aus dem Fahrzeug gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.
    In Landsberg ist an einem Auto die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug Bargeld gestohlen worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. Foto: Daniel Vogl (Symbolbild)

    Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, hat ein junger Mann seinen BMW in der Görlitzer Straße in Landsberg geparkt. Wie die Polizei mitteilt, lag Bargeld sichtbar in der Mittelkonsole des Autos.

    Als der Mann am Sonntagnachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Scheibe an der Beifahrerseite des Fahrzeugs eingeschlagen und das Bargeld entwendet worden war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro, so die Polizei. Die Polizei Landsberg nimmt Zeugenhinweise entgegen. (AZ)

