Seitenscheibe eines Autos wird eingeschlagen und aus dem Fahrzeug Bargeld gestohlen

Zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, hat ein junger Mann seinen BMW in der Görlitzer Straße in Landsberg geparkt. Wie die Polizei mitteilt, lag Bargeld sichtbar in der Mittelkonsole des Autos.

Als der Mann am Sonntagnachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Scheibe an der Beifahrerseite des Fahrzeugs eingeschlagen und das Bargeld entwendet worden war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro, so die Polizei. Die Polizei Landsberg nimmt Zeugenhinweise entgegen. (AZ)