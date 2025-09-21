Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

In Landsberg wird ein 10.500 Euro teures Pedelec aus einer Tiefgarage entwendet

Landsberg

In Landsberg wird ein hochwertiges E-Mountainbike aus einer Tiefgarage gestohlen

Der Täter bricht das Gittertor der Garage auf. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    In Landsberg wurde ein 10.500 Euro teures Pedelec aus einer Tiefgarage entwendet
    In Landsberg wurde ein 10.500 Euro teures Pedelec aus einer Tiefgarage entwendet Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Zwischen Freitag und Samstag, 19. und 20. September, ist in Landsberg, An der Schmiede, das Gittertor einer Tiefgarage aufgebrochen worden. Aus der Tiefgarage wurde von dem bislang unbekannten Täter ein E-Mountainbike samt Akku im Wert von etwa 10.500 Euro entwendet, teilt die Polizei mit. Das Pedelec war zusätzlich mit einem Schloss gesichert.

    Wer hat Beobachtungen gemacht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden