In Landsberg wird ein hochwertiges E-Mountainbike aus einer Tiefgarage gestohlen

Zwischen Freitag und Samstag, 19. und 20. September, ist in Landsberg, An der Schmiede, das Gittertor einer Tiefgarage aufgebrochen worden. Aus der Tiefgarage wurde von dem bislang unbekannten Täter ein E-Mountainbike samt Akku im Wert von etwa 10.500 Euro entwendet, teilt die Polizei mit. Das Pedelec war zusätzlich mit einem Schloss gesichert.

Wer hat Beobachtungen gemacht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)