Es menschelt wie so oft beim Tierschutz: Aber hilft ein Fütterungsverbot?

Dass der Tierschutz immer wichtiger wird, sehen wir jeden Tag in den sozialen Medien. Videos über gerettete Tiere sind alltäglich, und deutsche wie internationale Tierschutzvereinigung bitten um Hilfe für die riesige Anzahl an Tieren in den Tötungsstationen in Russland, der Türkei, Rumänien oder anderen Ländern. Die Tierheime in Deutschland sind brechend voll. Das macht betroffen und man wird meist, wenn einem dieses Thema nahe geht, sehr emotional. Und das ist auch das Problem generell im Tierschutz. Hier geht es emotional zu und jeder versucht nur sein Bestes und ist mit vollem Einsatz dabei. Man will helfen und das Leid vieler Tiere mildern. Das ist am Anfang auch genug und essenziell. Zusätzlich braucht es aber auch durchdachte Aktionen und Organisationen und oft auch bei all der Dramatik ein wenig Ruhe und Abstand. Denn füttern allein ist nicht immer richtig.

