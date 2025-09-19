Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

In Türkenfeld und anderswo: Wie die Kirche aus dem Dorf verschwindet

Kommentar

In Türkenfeld und anderswo: Wie die Kirche aus dem Dorf verschwindet

Der Bedeutungsverlust der Religion hat sich Jahren stark beschleunigt: Somit stehen - wie in Türkenfeld - auch immer mehr Kirchen zur Disposition.
Gerald Modlinger
Von Gerald Modlinger
    • |
    • |
    • |
    Kirchenschließungen wie in der evangelischen Kirchengemeinde Grafrath in Türkenfeld zeigen, wie rapide Religion an Bedeutung verliert.
    Kirchenschließungen wie in der evangelischen Kirchengemeinde Grafrath in Türkenfeld zeigen, wie rapide Religion an Bedeutung verliert. Foto: Gerald Modlinger

    Ausgerechnet am Kirchweihsonntag wird in der evangelischen Friedenskirche in Türkenfeld letztmals ein Gottesdienst gefeiert. Das ist ein weiterer Beleg dafür, wie sich der Bedeutungsverlust der Kirchen und der Religion beschleunigt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden