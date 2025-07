Weilheim: Mann verprügelt Verlobte auf Straße

Am Samstag um 1 Uhr morgens wurde ein Anwohner der Römerstraße in Weilheim durch Gebrüll auf der Straße geweckt. Beim Blick aus dem Fenster stellte er fest, dass ein 36-jähriger Weilheimer gerade dabei war, eine 40-jährige Weilheimerin massiv zu verprügeln und rief die Polizei. Vor Ort konnte der Täter überwältigt und in Gewahrsam genommen werden, die Geschädigte muss aufgrund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus verlegt werden. Trotz der Folgen gab die Geschädigte an, dass sie aufgrund eines bestehenden Verlöbnisses keine Aussage gegen den Täter machen wird. (AZ)

