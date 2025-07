Infrastruktur in Weil: Angebot für Internetausbau und 5G-Antenne auf Sendemast

Auf besseren Empfang und schnelleres Internet können die Bürgerinnen und Bürger in Weil und den Ortsteilen hoffen. Von der Telekom liege nun ein Angebot vor, Pestenacker und Beuerbach im Jahr 2027 oder 2028 auszubauen, berichtet Bürgermeister Christian Bolz. Dass sich die Bürger dort etwas länger gedulden müssen, hatte er schon bei den Bürgerversammlungen im März kommuniziert. In Weil und Schwabhausen läuft der Glasfaser-Ausbau schon. Geretshausen und Petzenhausen sind auch Teil des LEW-Ausbaus. Der Anteil der Gemeinde für das Projekt der Telekom beträgt zehn Prozent, als 9000 Euro.

Auch beim Mobilfunk tut sich etwas. Der Sendemast in Schwabhausen wird aufgerüstet. Es wird eine zusätzliche 5g-Antenne montiert. Beschlossen wurde zudem vom Gemeinderat laut Bürgermeister, dass beim neuen Bürgerhaus, nahe der Hochstraße, eine E-Ladesäule für E-Autos installiert wird. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, spätestens zur großen Einweihung des Bürgerhauses mit Feuerwehrgerätehaus im September soll dies aber erledigt sein, sagt der Bürgermeister.

Vergabeverfahren für Wohn- und Mischgebiet in Schwabhausen startet

Laut Christian Bolz steht zudem das Vergabeverfahren für das Misch- und Wohngebiet in der Krautgartenstraße in Schwabhausen an. Das läuft vom 7. Juli bis 31. August. Es befindet sich am Ortsrand, von Geretshausen kommend. Je nach Zuschnitt werden es sieben bis neun Plätze für Firmen, auf denen auch Betriebswohnungen zulässig sind. Auf der anderen Straßenseite entstehen vier bis fünf Wohneinheiten, die aber nicht alle der Gemeinde gehören, so Bolz. Die Erschließungsarbeiten für das Gebiet sollen diesen Monat starten.

Bolz informierte den Gemeinderat jüngst zudem darüber, dass die Rechtsaufsicht des Landkreises den Haushalt genehmigt habe. Wegen der angespannten finanziellen Situation sei aber angemahnt worden, die kommenden Jahre sehr sparsam zu agieren.