Gewalt gegen Frauen: „Ein Frauenhaus ist nur die Spitze des Eisbergs“

Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau getötet – weil sie eine Frau ist. Die Zahl der sogenannten Femizide steigt weiterhin, wie das Bundesministerium für Frauen im November 2024 mitteilte. Demnach wurden 2023 360 Frauen und Mädchen Opfer eines Femizids. Noch einmal etwa doppelt so viele überlebten versuchte Tötungsdelikte. Gewalt gegen Frauen macht nirgends Halt, auch nicht im Landkreis Landsberg. Der jüngste Fall geschah im Juli 2024: Ein Mann tötete seine Ehefrau mit 30 Messerstichen. Gewaltschutz scheint wichtiger denn je zu sein. Ein Teil davon sind Frauenhäuser. Dort kommen Frauen unter, die daheim nicht mehr sicher sind. In Landsberg gibt es bisher keine solche Einrichtung. Eine junge Initiative möchte das ändern. Tina Steiger war selbst von häuslicher Gewalt betroffen und hat den Initiativkreis Frauenhaus in Landsberg mitgegründet. Sie erklärt, wieso ein Frauenhaus nicht ausreicht.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frauenhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis