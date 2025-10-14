Landkreis und Kreishandwerkerschaft starten Malwettbewerb für Kinder

Das Landratsamt Landsberg lädt gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft alle Schulen im Landkreis zur Teilnahme am diesjährigen Malwettbewerb „Inklusion in unserem Landkreis“ ein. „Mit dem Wettbewerb möchten wir junge Menschen anregen, über Toleranz, Zugehörigkeit und das gemeinsame Leben von Menschen mit und ohne Behinderung nachzudenken – und diese Gedanken kreativ umzusetzen“, sagt Barbara Juchem, Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Landkreis Landsberg.

Im Landkreis leben rund 15.000 Menschen mit Behinderungen – mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen und Lebenssituationen, heißt es in einer Pressemeldung. Ziel des Wettbewerbs ist es, Kinder und Jugendliche dafür zu sensibilisieren, was Inklusion im Alltag bedeutet und wie ein respektvolles, solidarisches Miteinander gestaltet werden kann. Unter dem Motto „Inklusion in unserem Landkreis“ sind Kinder und Jugendliche aller Schularten eingeladen, ihre Vorstellungen und Erfahrungen künstlerisch auszudrücken. Die Auseinandersetzung mit den Themen Vielfalt, Teilhabe und gegenseitiger Respekt soll auch im Unterricht und in den Familien angeregt werden.

Die Preise werden Ende März nächsten Jahres verliehen

Teilnahmeberechtigt sind alle Schulen im Landkreis Landsberg. Die Abgabe der Bilder ist bis spätestens 30. November 2025 im Landratsamt, Von-Kühlmann-Straße 15, in Landsberg, per Post oder durch Einwurf in den Briefkasten, möglich. Zugelassen sind Bilder im Format DIN A4, die Technik ist frei wählbar. Teilnehmende können je ein Bild einreichen, versehen mit Name, Alter, Klasse und Schule. Eine Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem öffentlichen Leben bewertet die eingereichten Werke. Die Preisverleihung findet zusammen mit dem Inklusionspreis am 27. März 2026 statt.

Die besten Bilder werden laut Pressemeldung in fünf Jahrgangsgruppen ausgezeichnet (1./2., 3./4., 5.–7., 8.–10. und 11.–13. Klassen). Das Preisgeld beträgt 200 Euro für die Sieger, 100 Euro für die zweiten und 50 Euro für die dritten einer jeden Kategorie. Das Geld geht in die Klassenkasse und zusätzlich erwartet die Siegerklassen ein inklusives Gemeinschaftserlebnis, etwa ein Kinobesuch, ein gemeinsames Sportevent oder ein Ausflug ins Schwimmbad.

„Das Handwerk steht für Gemeinschaft, Miteinander und gegenseitige Unterstützung. Inklusion ist ein wichtiger Bestandteil dieser Werte – sie gehört in unsere Betriebe ebenso wie in unsere Schulen. Der Malwettbewerb bietet eine wunderbare Gelegenheit, das sichtbar zu machen“, wird Kreishandwerksmeister Markus Wasserle zitiert. (AZ)