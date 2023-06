Schwerer Unfall auf A96 bei Inning - Hubschrauber landet auf der Fahrbahn

Bei dem Unfall auf der A96 wurden zwei Menschen verletzt. Es kam zu einem Großeinsatz mit Rettungshubschrauber. Die Fahrbahn war zeitweise gesperrt - es bildete sich ein langer Stau.

Zu einem schweren Autounfall ist es am Samstagmittag auf der A96 bei Inning gekommen. Gegen 12.30 Uhr kam ein Autofahrer mit Anhänger in Fahrtrichtung München von der Fahrbahn ab.

Unfall bei Inning: Rettungshubschrauber landet auf der Autobahn

Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck fuhr ein 82-Jähriger aus Baden-Württemberg mit seinem Gespann auf der rechten Spur als er aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke, anschließend gegen die Mittelleitplanke und wieder zurück gegen die rechte Leitplanke, wo das Gespann quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Da bei der 89 Jahre alten Beifahrerin zunächst schwere Verletzungen angenommen wurden, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Er landete auf der Autobahn, die vorübergehend in Richtung München total gesperrt werden musste. Glücklicherweise stellten sich die Verletzungen als doch nicht so schwerwiegend heraus. Beide Fahrzeuginsassen wurden in eine umliegende Klinik gebracht.

Stau auf der A96 von Inning bis hinter die Anschlussstelle Windach

Ein in der Gegenrichtung fahrendes Auto wurde bei dem Unfall durch umherfliegende Teile getroffen und beschädigt. Weitere Autos waren nicht beteiligt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro.

Nachdem der Rettungshubschrauber wieder gestartet war, konnte eine Fahrspur freigegeben werden, die Aufräumarbeiten zogen sich noch bis 14.30 Uhr. Vorübergehend staute sich der Verkehr bis hinter die Anschlussstelle Windach. Am Unfallort waren die Feuerwehren Greifenberg, Inning, Steinbach und Eching im Einsatz. (AZ)

