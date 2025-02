„Unser See, unser Weg“ – lachen, plaudern, entdecken

Fröhliche Gespräche, tobende Kinder und der Duft von heißem Apfelsaft in der Luft: Die Generationenwanderung „Unser See, unser Weg“ in Inning am Ammersee war ein voller Erfolg und hat eindrucksvoll gezeigt, wie lebendig das Dorfleben sein kann. Trotz klirrend kalter Temperaturen trafen sich rund 40 gut gelaunte Teilnehmer*innen – vom eingemummelten Baby bis zu fröhlichen Senior*innen. Lachend und plaudernd ging es über den Sieben-Brückerl-Weg, während die Kinder das Naturbingo spielten und die winterliche Natur vor der Haustür entdeckten.

Das Dorfleben lebendig zu gestalten und Menschen aller Generationen zusammenzubringen: Dieses Ziel hat der Ortsverband der Grünen in Inning mit seiner Wanderung erreicht. „Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie lebendig unser Dorf sein kann, wenn wir zusammenkommen. Jung und Alt, Nachbarinnen, Freundinnen, Bekannte – alle haben miteinander gelacht, geredet oder sich ganz neu kennengelernt“, sagt Lilian Boehme vom Grünen Ortsverband Inning, die die Wanderung organisiert hat. „Genau so stelle ich mir ein starkes Miteinander vor. Gemeinsam unterwegs zu sein, stärkt nicht nur die Dorfgemeinschaft, sondern schafft auch einfach tolle Momente. So geht Dorf!“

Die kleinen Entdecker*innen waren voll in ihrem Element beim Naturbingo. Ob erste Schneeglöckchen, flinke Blaumeisen und Eichhörnchen oder verlassene Schneckenhäuser – überall gab es etwas zu finden. Während die Kinder ihrem Forscherdrang nachgingen, hatten auch die Erwachsenen sichtlich Spaß: Sie tauschten sich in lockeren Gesprächen über das Dorfleben, ihre Nachbarschaft und andere gemeinsame Themen aus.

