Wie es mit der Sanierung des Inselbads vorangeht

Die Sanierung des Landsberger Inselbads ist in vollem Gange. In einer Sitzung des Stadtrats informierten Vertreter der Stadtwerke über den Fortschritt auf der Großbaustelle und über den Zeitplan. 2026 wird der Saisonstart wohl noch ein bisschen weiter nach hinten rücken als in diesem Jahr.

Die erste Baustufe hat laut den Stadtwerken im September begonnen und läuft noch bis Mai. Im Fokus steht dabei laut einer Pressemitteilung, die am Tag nach der Sitzung versendet wurde, die Erweiterung des Technikkellers. Zu den Maßnahmen gehörten der Abbruch der betroffenen Außenanlagen, einschließlich des Chlorgasraums und der Außentreppe. Anschließend erfolgte der Baugrubenaushub mit Baugrubenverbau und statischer Gründung. Zudem wurde ein neuer Gebäudekeller errichtet, der einen Treppenabgang für die Badewassertechnik und die Flusswasserwärmepumpe umfasst. Die ersten technischen Komponenten wurden in diesem Bauabschnitt bereits in Angriff genommen. Dazu gehören unter anderem die Installation der Filter im Rahmen der Erneuerung der Badewassertechnik, die Überholung der mechanischen Teile der Wellenanlage sowie die Modernisierung der Chlorgasanlage.

„Wir brauchen die Zeit“

Aktuell werden eine neue Außentreppe und ein neuer Chlorgasraum gebaut. Die Zu- und Ablaufleitungen zu den Becken sowie die notwendigen Strom- und Wasserleitungen für den Außenbereich werden miteinander verbunden. Abschließend erfolgt die Wiederherstellung der Außenanlagen im Baustellenbereich bis zur provisorischen Brücke am Bach. Im Bereich des neuen Gebäudekellers werden, soweit möglich, bereits während der diesjährigen Badesaison neue Anlagenteile der Badewassertechnik installiert. Zudem ist vorgesehen, dass der Auftragnehmer die werkseitige Fertigung der Edelstahlbecken bis Ende August abschließt.

Aufgrund der Arbeiten eröffnet das Inselbad in diesem Jahr nicht wie gewohnt am 1. Mai, sondern erst am 18. Mai. Die weiteren Arbeiten müssen bereits in der zweiten Augusthälfte wieder beginnen, sodass der letzte Öffnungstag auf den 17. August fällt. Stadtrat Franz Daschner (parteilos) fragte in der Sitzung an, ob die in den Sommerferien vorgesehene Schließung des Inselbads nicht nach hinten geschoben werden könne. „Wir wissen um die Problematik“, sagte Planungsleiter Helmut Maier von den Stadtwerken. „Aber wir brauchen die Zeit.“ Die Sanierungsarbeiten sind laut Maier ein „Riesenwurf“. Es sei „hervorragend, dass wir jede Saison den Badebetrieb aufrecht erhalten können“, sagte Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV).

2026 wird das Landsberger Inselbad wohl erst im Juni öffnen

Ab Mitte August beginnt laut der Pressemitteilung die zweite große Sanierungsetappe, die bis Juni 2026 abgeschlossen sein soll. In diesem Bauabschnitt werden die zentralen Wasserbereiche des Inselbads umfassend saniert und modernisiert. Zunächst erfolgt der komplette Ausbau der alten Technik im Kellergeschoss. Gleichzeitig werden notwendige Baumaßnahmen im bestehenden Kellerbereich vorgenommen. Im nächsten Schritt werden das 50-Meter-Sportbecken sowie das Wellenbecken saniert und erneuert. Zudem wird ein neues Nichtschwimmerbecken gebaut. Alle Zu- und Ablaufleitungen zu den Becken, einschließlich der Verbindungen zum Sprung- und Kinderbecken, werden erneuert. Ferner wird die Badewassertechnik samt entsprechender Elektrotechnik neu errichtet. Abschließend erfolgt die Neugestaltung der betroffenen Außenanlagen. Im Jahr 2026 sei das Ziel, zum 1. Juni wieder öffnen zu können, berichtete Helmut Maier in der Sitzung. Allerdings sei man im Zuge der Bauarbeiten auch von der Witterung abhängig. „Die Winter sind aber nicht mehr so wie früher und wir gehen davon aus, dass es funktionieren wird.“

Stadtrat und Haushaltsreferent Christian Hettmer bezeichnete es als „erfreulich“, dass ein Zuschuss in Höhe von mehr als 2,8 Millionen Euro aus dem Bayerischen Schwimmbadförderprogramm für die Sanierung des Inselbads bewilligt worden sei. Ursprünglich ist laut Hettmer von 3 Millionen Euro ausgegangen worden. Die Differenz könne allerdings aufgefangen werden, sagte Stadtwerke-Vorstand Jörg Gründinger. Aufgrund der in diesem Jahr verkürzten Badesaison wurde vorgeschlagen, die Preise für Saisonkarten pauschal um 20 Prozent zu reduzieren. Familien zahlen 2025 damit 108 Euro (statt 135 Euro), Erwachsene 80 Euro (statt 100 Euro) und Jugendliche sowie Ermäßigte 36 Euro (statt 45 Euro). Der Stadtrat und der Verwaltungsrat der Stadtwerke stimmten dem jeweils einstimmig zu.

In einer weiteren Pressemitteilung kündigen die Stadtwerke den Start des Saisonkartenverkaufs für die diesjährige Badesaison im Inselbad an. Ab dem 13. März können Saisonkarten über das Online-Reservierungsformular auf der Internetseite der Stadtwerke Landsberg bestellt werden. Die Abholung der Saisonkarten erfolgt ausschließlich an der Kasse im Inselbad. Ab dem 13. März ist die Abholung möglich, wobei die Kasse an diesem Tag von 13 bis 19 Uhr geöffnet ist. Ab dem 19. März 2025 sind die Servicezeiten für die Abholung der Saisonkarten im Inselbad wie folgt: jeden Mittwoch von 10 bis 16 Uhr sowie jeden Donnerstag zwischen 13 und 19 Uhr. Die Saisonkarte ermöglicht laut den Stadtwerken mit dem auf der Karte befindlichen QR-Code einen schnellen und unkomplizierten Zugang zum Inselbad.