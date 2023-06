Inselbad, Stadtmuseum und Co: Viele Projekte stehen in der Warteschlange

Plus Viele Beschlüsse in Landsberg werden nicht umgesetzt. Das wurde kürzlich kritisiert. Aber wie steht es eigentlich mit den Großprojekten in Landsberg? Wie ist hier der Stand? Ein Aufruf.

Wir warten. Viele auf die Sanierung des Inselbads, auf die Eröffnung des Stadtmuseums (oder ist es schon vergessen?), auf den Weiterbau am ULP-Gelände und auch die Schlossbergschule. Sehen tut man nicht viel im Moment, beim Inselbad einen angelegten Personalparkplatz und neue Personalduschen. Aber wie passt das zum Neubau? Man muss dann wohl noch lange auf ein neues Gebäude warten, oder bleibt das alte Gebäude vielleicht sogar, wird jetzt doch nur saniert? Oder müssen einige Dinge einfach gemacht werden, weil der Neubau noch, wie es scheint, lange dauert? Der Lechstrand im Bad scheint eh immer mehr in Vergessenheit zu geraten. Kein Wunder, wenn er am sonnigen Feiertag geschlossen ist. Wegen Personalmangel. Das ist schade, aber alles Jammern nutzt nichts, denn in anderen Städten werden Freibäder erst gar nicht mehr geöffnet. Noch sind wir in Landsberg also gut dran.

Die Gerüchteküche brodelt, doch was stimmt wirklich?

Die Gerüchteküche brodelt bei den Projekten, auch unter den Bewohnern beim ULP, denn einiges im Bau scheint manche zu stören. Nicht nur beim Naturschutz und dem zerstören Biotop. Doch gibt es wirklich Probleme mit dem Bau, wie ist der Zeitplan für den Einzug der Geschäfte, wie weit ist der Schlossberg und wann wird die Technik im Inselbad ersetzt? Brennende Fragen, die wir in einer Artikelserie immer wieder aufgreifen wollen. Auch der Derivateprozess (ein Thema, bei dem schon längst kaum einer mehr den aktuellen Stand kennt, geschweige denn so ganz versteht) scheint in eine neue Runde zu gehen. Eifrige Leserbriefschreiber des LT wollen vieles zu diesem Thema wissen und wir sind mit Ihnen gemeinsam gespannt auf die Antworten, die die Fachleute uns auf diese Fragen geben. Haben Sie noch ein Thema, das unter den Nägeln brennt und das wir für Sie klären sollten, dann melden Sie sich bei uns. Wir versuchen, es zu klären.

