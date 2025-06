Mit dem neuen Postgesetz, das am 1. Januar 2025 in Kraft trat, gelten verschärfte Zustellstandards: 95 Prozent der Briefsendungen sollen spätestens am dritten, 99 Prozent am vierten Werktag nach Einlieferung beim Empfänger ankommen. Laut Post wird dieses Ziel auch heute schon meist erreicht – allerdings ohne Garantie. Das zeigt sich besonders im ländlichen Raum.

