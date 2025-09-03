Icon Menü
Institutionelle Gewalt: Gewaltverharmlosung im Jugendamt ist nicht akzeptabel

Kommentar

In den Jugendämtern muss sich etwas ändern

Gewalt an Frauen wird häufig verharmlost. Nicht nur privat, sondern auch an Orten, an denen den Betroffenen geholfen werden sollte. Es muss ein Umdenken geben.
Bianca Dimarsico
Von Bianca Dimarsico
    |
    |
    |
    Ob im Jugendamt oder vor Gericht: Viele Frauen, die sich von ihrem gewalttätigen Ehepartner trennen, erleben institutionelle Gewalt.
    Ob im Jugendamt oder vor Gericht: Viele Frauen, die sich von ihrem gewalttätigen Ehepartner trennen, erleben institutionelle Gewalt. Foto: David-Wolfgang Ebener, dpa (Symbolbild)

    Täglich erleben hunderte Frauen in Deutschland Gewalt in der Partnerschaft – die Dunkelziffer ist noch höher. Sich vom gewalttätigen Partner zu trennen, reicht manchmal nicht, vor allem dann, wenn es gemeinsame Kinder gibt. Immer wieder kommt es vor, dass Männer ihren Expartnerinnen den Krieg erklären. Stalking, Kindesentführung und langjährige Gerichtsstreits können die Folge sein. An dieser Stelle sollen Institutionen wie Jugendämter und Familiengerichte helfen. Doch zu oft versagen die Systeme. Diese institutionelle Gewalt muss bekämpft werden.

