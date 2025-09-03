In den Jugendämtern muss sich etwas ändern

Täglich erleben hunderte Frauen in Deutschland Gewalt in der Partnerschaft – die Dunkelziffer ist noch höher. Sich vom gewalttätigen Partner zu trennen, reicht manchmal nicht, vor allem dann, wenn es gemeinsame Kinder gibt. Immer wieder kommt es vor, dass Männer ihren Expartnerinnen den Krieg erklären. Stalking, Kindesentführung und langjährige Gerichtsstreits können die Folge sein. An dieser Stelle sollen Institutionen wie Jugendämter und Familiengerichte helfen. Doch zu oft versagen die Systeme. Diese institutionelle Gewalt muss bekämpft werden.

Bianca Dimarsico

86899 Landsberg

Jugendamt