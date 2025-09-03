Icon Menü
Institutionelle Gewalt im Landkreis Landsberg: Zwei Frauen berichten

Landsberg

Institutionelle Gewalt: Frauen erheben Vorwürfe gegen das Jugendamt Landsberg

Mehrere Frauen aus dem Landkreis Landsberg kritisieren das Vorgehen des Jugendamtes bei Gewaltfällen und Trennungen. Das Landratsamt bezieht Stellung.
Von Bianca Dimarsico
    Rund 130.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt an Frauen wurden im Jahr 2023 polizeilich erfasst.
    Rund 130.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt an Frauen wurden im Jahr 2023 polizeilich erfasst. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Schwere Vorwürfe erheben zwei Frauen gegen das Landsberger Jugendamt. Sie erzählen von mangelndem Schutz, einseitiger Haltung und schlechter Kommunikation. Zusammengefasst: institutionelle Gewalt. Die Frauen, die sich an die Redaktion gewandt haben, sind Betroffene von partnerschaftlicher Gewalt und haben Kinder. Sie fürchten um ihre Sicherheit und manchmal auch um die ihrer Kinder. Wie sie sagen, habe das Jugendamt mit seiner Arbeit versagt.

