„Wachküssen“: Sandro Kopp stellt in Landsberg aus

Sandro Kopp ist ein Maler, der häufig mit Schauspielern, Musikern und anderen Kreativen zusammenarbeitet. So auch mit seiner Ehefrau Tilda Swinton, die in Berlin erst kürzlich bei der Berlinale für ihre Arbeit mit dem Ehrenbären ausgezeichnet wurde. Nach Landsberg kommt er durch eine Freundschaft mit der Landsbergerin Petra Kapp-Hampel, die auch die Ausstellung in der Landsberger Säulenhalle organisiert. Die Ausstellung mit dem Titel „Wachküssen“ wird vom 20. September (Lange Kunstnacht) bis zum 19. Oktober in den Räumlichkeiten der Säulenhalle in Landsberg zu sehen sein.

Sandro Kopp ist bekannt für seine einfühlsamen und introspektiven Porträts, für Akte, die die Grenzen zur Abstraktion erforschen und großformatige expressionistische Bilder, die unter anderem in dem Film „The French Dispatch“ eine wichtige Rolle spielten, heißt es in der Pressemitteilung. Er präsentiert in dieser Ausstellung eine Auswahl neuer und alter Werke. Unter anderem auch eine neue Installation der „New Me“ - einer Serie, für die er einen Monat lang vor dem Spiegel jeden Tag ein neues Selbstporträt malt. Das macht er alle fünf Jahre.

Der Künstler ist bei der Ausstellungseröffnung persönlich in Landsberg

Abstrakte Zeichnungen, Körperbilder in Farbkompositionen, die den Betrachter in ihren Bann ziehen. Die Ausstellungseröffnung findet am 20. September um 18 Uhr in der Säulenhalle der Stadt Landsberg statt. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Sandro Kopp wird persönlich anwesend sein und freut sich darauf, mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen, um seine Inspirationen und Techniken zu teilen.

Sandro Kopp wurde 1978 in Heidelberg geboren. Er studierte in seinem zweiten Heimatland Neuseeland Kunst, bevor er nach Schottland zog, um seine künstlerische Laufbahn fortzusetzen. Seine Werke wurden in renommierten Galerien weltweit ausgestellt, beispielsweise in New York, London, Paris, Mailand, Wien und Berlin. Kopp arbeitet häufig mit Schauspielern, Musikern und anderen Kreativen zusammen, um Porträts zu schaffen, die intime Momente und tiefgehende Emotionen einfangen. (AZ)