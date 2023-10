Interview

vor 47 Min.

Jagd nach Meister-Titel: „Als Staplerfahrerin mache ich das den ganzen Tag!“

Plus Melanie Holl ist zweifache deutsche Meisterin im Gabelstaplerfahren. Sie gibt einen Einblick, wie sie sich auf die kommende Meisterschaft im Oktober in Aschaffenburg vorbereitet.

Von Christina Wanner Artikel anhören Shape

Frau Holl, wie wird man zweifache deutsche Meisterin im Gabelstaplerfahren?



Melanie Holl: Ich hatte damals 2016 bei einer Abseilschulung das erste Mal etwas von der Meisterschaft gehört, nachdem ein Ausbilder ein T-Shirt mit dem Aufdruck des Staplercups getragen hat. Gleich im nächsten Jahr habe ich dann bei den Regionalmeisterschaften mitgemacht und mich so dafür qualifiziert. 2017 bin ich dann erstmals bei den deutschen Meisterschaften mitgefahren. Damals bin ich Fünfte geworden, das Jahr darauf dann tatsächlich deutsche Meisterin. Damals hat das Ganze noch auf dem Stadtplatz in Aschaffenburg stattgefunden, inzwischen wurde es in die Frankenstolz-Arena der Stadt verlagert, wodurch sich auch die Spiele ein wenig verändert haben.

Wie darf die Leserschaft sich diesen Wettkampf vorstellen?



Holl: Bei den Regionalmeisterschaften werden sich von den jeweiligen Regionalpartnern verschiedene Spiele in drei Disziplinen überlegt, bei denen es sowohl um Schnelligkeit, Genauigkeit als auch Sicherheit geht. Zusätzlich gibt es noch einen Theorieteil. Die deutschen Meisterschaften sind dagegen schon eher Sportveranstaltungen. Da liegt der Fokus fast nur noch um Schnelligkeit und Genauigkeit. Hier ist vergleichbar aufgebaut wie bei Ninja Warrior (eine Sendung, die Menschen bei einem trickreichen Hindernisparcours zeigt, Anmerkung der Redaktion): Man baut in mehreren Stationen einen Turm, den man dann über eine Strecke mit eingebauten Kurven verfährt. Als Sahnehäubchen muss man schließlich noch eine Rampe hochfahren, die dann vorn abfällt wie eine Wippe. Das ist mit einem 4,5 Meter hohen Turm auf der Gabel, der nur gestapelt und nicht geklebt ist, schon eine Leistung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen