Interview

06:01 Uhr

DJ Betty Baldauf: "Höchste Zeit, dass so was in Landsberg umgesetzt wird"

Plus Die Landsbergerin Betty Baldauf bereist als DJ und dem Künstlernamen CAIVA die Welt. Gerade Landsberg habe Kulturräume wie das Lech-Atelier bitter nötig.

Von Lisa Gilz

Gerade bist du in Berlin und jedes Wochenende in einer anderen Stadt unterwegs, wie lange ist es her, dass du in deiner Heimatstadt aufgetreten bist?



Betty Baldauf: Letztes Jahr im November. Auf jeden Fall eine Weile. Damals noch mit Gitarre – vor dem Mutterturm zum Beispiel.

Wie würdest du denn die Musik beschreiben, die du jetzt machst?



Baldauf: Ich mache elektronische Tanzmusik und lege als DJ in Clubs auf. Damit gehöre ich zur Techno und Rave Szene, aber ich produziere auch meine eigenen Tracks. Eigene Lieder, die ich bei meinen Sets spiele, begleite ich live mit meiner Stimme und mit der Gitarre.



Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen