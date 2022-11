Ex-Kauferinger Tino von Pritzbuer ist bei der Floorball-WM dabei

Bei der derzeit stattfindenden Floorball-WM der Männer in der Schweiz ist Verteidiger Tino von Pritzbuer wichtiger Teil des Nationalteams.

Bei der derzeit stattfindenden Floorball-WM der Männer in der Schweiz ist Verteidiger Tino von Pritzbuer wichtiger Teil des Nationalteams. Der mittlerweile 26-Jährige hat seine Wurzeln bei den Red Hocks Kaufering; seit 2015 lebt und spielt er im WM-Gastgeberland.

Wie war die Vorbereitung für Sie und die Mannschaft?

Von Pritzbuer: "Für mich persönlich lief die Vorbereitung nicht optimal. Ich habe mich im August an der Hand verletzt, was mich etwas zurückwarf. Davon konnte ich mich gut erholen, habe mich dann aber beim Vorbereitungsturnier für die WM vor fünf Wochen am Fuß verletzt. Daher habe ich zuletzt all meine Energie in die Genesung und den Wiederaufbau gesteckt, sodass ich bei der WM wieder beschwerdefrei auf dem Feld stehen kann.

Für das Team war die Vorbereitung sehr gut. Nachdem wir bei der WM-Quali nicht sehr inspirierende Leistungen zeigen konnten, haben wir mithilfe von vielen Zusammenzügen und vor allem Länderspielen wieder in die Spur gefunden. Jetzt verpassen wir uns noch einen Feinschliff, um diesmal von der ersten Sekunde an gut im Turnier zu sein."

Das wird sicher nötig sein. Welche Ziele hat sich das deutsche Team gesteckt?

Von Pritzbuer: "In allererster Linie das Erreichen des Viertelfinals. Aber wir sind sicher noch nicht zufriedengestellt. Das nächste Etappenziel ist es dann, unter den Top Sechs zu landen."





Deutschland baut seinen Kader seit Jahren eher punktuell um, mittlerweile sind schon einige Routiniers dabei. Ist dieses Team jetzt gerade im besten Alter?

Von Pritzbuer: "Der Kern dieser Mannschaft ist schon seit vielen Jahren mit dabei und aktuell haben wir eine sehr gute Mischung aus jugendlicher Unbekümmertheit und Erfahrung. Welche Spieler in welchem Alter ihre beste Leistung zeigen, ist im Grunde ja sehr individuell. Allerdings kann man im Schnitt schon sagen, dass sich viele im Altersbereich befinden, in dem man physisch Maximalleistungen abrufen kann."

Auch die Schweiz steht im Viertelfinale. Was ist drin für Ihr aktuelles Wahl-Heimatland?

Von Pritzbuer: "Die Schweiz bleibt in meinen Augen eine Wundertüte. Es fällt mir schwer einzuschätzen, wie sie mit dem Druck der Heim-WM umgehen können. Ich traue ihnen definitiv auch den WM-Titel im eigenen Land zu. Mein persönlicher Favorit ist allerdings Tschechien."

Was zeichnet die Schweizer als Gastgeber aus? Wie nehmen Sie die Floorball- bzw. Unihockey-Stimmung dort wahr?

Von Pritzbuer: "Über die WM in Helsinki kann man leider nicht viel Gutes sagen. Diesmal wird die Organisation sicher deutlich besser. Die Schweiz hat sich viele große Ziele für die WM gesetzt und hat sich schon früh sehr gut präsentiert. Generell ist die Schweiz sehr unihockeybegeistert und hat mit der Swiss Life Arena sowie der AXA Arena zwei super Spielstätten für die WM. Die Schweiz wird alle Mannschaften und Unihockeyenthusiasten sehr herzlich empfangen und ihnen ein tolles Programm bieten."

Wie viele solcher Turniere spüren Sie noch im Tank?

Von Pritzbuer: "Darüber kann man nur spekulieren. Ich mache mir hier nicht so riesige Pläne, sondern nehme das eher von Jahr zu Jahr. Jedes Jahr verändert sich viel in Sachen körperlicher Beschaffenheit, im persönlichen Umfeld sowie im beruflichen Alltag. Ich kann mir aber auf jeden Fall vorstellen, dass die WM in der Schweiz nicht meine letzte sein wird."

Wie verfolgen Sie den bayerischen Floorball?

Von Pritzbuer: "Vom bayerischen Floorball verfolge ich weiterhin alles rund um die Red Hocks Kaufering. Über den RHK Ticker, Instagram oder persönliche Kontakte versuche ich mich hier stets auf dem Laufenden zu halten."





Das deutsche Publikum kann die WM live auf den Twitchkanälen von Spontent verfolgen.