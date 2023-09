Für Christoph Hartmann ist das Rathauskonzert ein Heimspiel

Am Sonntag, 1. Oktober, startet die Landsberger Konzertreihe wieder. Der künstlerische Leiter gibt Einblick in seine Arbeit.

Herr Hartmann, Sie sind zusammen mit Franz Lichtenstern seit mehr als zehn Jahren künstlerischer Leiter der Landsberger Rathauskonzerte. Was ist für Sie das Besondere an dieser Konzertreihe?



Christoph Hartmann: Das Besondere an dieser Konzertreihe ist für mich natürlich, dass sie in Landsberg ist. Es ist immer schön, eine Verbindung in seine Heimatstadt zu haben. Wir haben einen wunderbaren Saal mit einem tollen Flügel, das erleichtert natürlich auch Musiker in unsere Reihe einzuladen und selbst spiele ich auch sehr gerne im Rathaussaal.

Hat sich in den vergangenen zehn Jahren etwas verändert?



Christoph Hartmann: Wenn man die Corona-Zeit außen vor lässt, dann denke ich dass sich nicht allzu viel verändert hat. Es gibt immer Dinge die dazu kommen, so haben wir einen Förderverein, der ein großer Gewinn für die Konzertreihe ist. Aber an den Konzerten selbst sollte sich meiner Meinung nach auch nicht viel ändern. Seit ich mich erinnern kann, sind die Rathauskonzerte eine feste Größe im Kulturleben der Stadt und die Qualität war immer auf einem sehr hohen Niveau. Ich hoffe sehr, dass Franz und ich dieses Niveau halten können.

Blick ins Archiv der Rathauskonzerte. Das Foto aus dem Jahr 2016 zeigt Lucas Macias Navarro und Christoph Hartmann. (rechts). Foto: Julian Leitenstorfer

Wie stellen Sie das Programm zusammen?



Christoph Hartmann: Es ist gar nicht so einfach ein Programm für eine Saison zusammenzustellen. Man hat natürlich immer Ideen, wen man gerne einmal in der Reihe hätte. Dann hofft man, dass es dem Publikum auch gefällt. Natürlich müssen die Musiker auch noch an den entsprechenden Terminen Zeit haben. Mit den Jahren hat man aber ein relativ großes Netzwerk und gemeinsam mit Franz besprechen wir uns dann, was für uns eine gute Mischung darstellt.

Es ist Tradition, dass jeweils einer der beiden Leiter im Wechsel ein eigenes Konzert pro Saison spielt. In diesem Jahr werden Sie zusammen mit Christof Winker am Flügel die Saison eröffnen.



Christoph Hartmann: Seit zwei Jahren habe ich eine halbe Professur an der Musikhochschule in Freiburg. Christoph Winker ist unser Pianist. Ich finde ihn ganz hervorragend und wir verstehen uns ausgezeichnet, da ist es nur selbstverständlich, dass wir auch gemeinsam Konzerte spielen. Dieses Konzert ist für mich auch etwas ganz besonderes, zum ersten Mal werde ich gemeinsam mit meinem Sohn Franz bei den Rathauskonzerten musizieren. Er spielt auch Oboe.

Was erwartet das Publikum?



Christoph Hartmann: Wir haben ein sehr breit gefächertes Programm mit bekannten Stücken und Raritäten zusammengestellt. Den Anfang macht eine Sonate des dänischen Oboenvirtuosen Christian Frederick Barth. Das ist ein sehr unterhaltendes und virtuoses Werk aus der Zeit der späten Klassik. Danach werden wir eine Sonate für zwei Oboen von W.A. Mozart spielen. Natürlich kein Originalwerk. Es ist die Violinsonate F-Dur KV374d in einer Bearbeitung des Oboisten Thurner. In der Mitte des Programms haben wir zwei Raritäten. Zuerst die Sonate des englischen Komponisten Herbert Howells. Ein hoch expressives Werk mit äußerst interessanten Rhythmen und Melodien. Nach der Pause kommt die Suita für Oboe und Klavier von Pavel Haas. Die Suita ist ein sehr melodisches Stück mit traditionellen Melodien und Chorälen. Wir werden das Konzert dann mit dem Adagio und Allegro von Schumann abschließen. Ein Meisterwerk aus der Zeit der Romantik, sehr emotional und virtuos.

Zur Person: Der Oboist Christoph Hartmann ist gebürtiger Landsberger. Der 58-Jährige errang Preise bei internationalen Wettbewerben in Toulon, Genf und Tokio. Nebenbei ist er Mitinhaber eines Fahrrad-Ladens in Berlin-Friedenau und hat eine eigene Rennrad-Marke entwickelt. Das erste Rathauskonzert findet am Sonntag, 1. Oktober, um 18 Uhr statt. Werkeinführung ist um 17.30 Uhr. Tickets gibt es im Theaterbüro und im Reisebüro Vivell sowie online unter www.rathauskonzerte-landsberg.de. Restkarten, soweit verfügbar, sind an der Abendkasse (ab 17 Uhr in der Tourist-Information) erhältlich.