Interview zu den Kreiskulturtagen: „Wir werden mit Licht und Schatten leben müssen.“

Die diesjährigen Kreiskulturtage stehen wieder unter einem ganz besonderen Motto. Nach „Schnittstelle Heimat“, „Mut“ und „Sehnsucht“ in den vergangenen Jahren heißt es nun „Licht und Schatten“. Warum gerade dieses Motto und was verbinden Sie damit persönlich?

Annunciata Foresti: Wir erleben gerade schwierige Zeiten mit vielen Umbrüchen und Unsicherheiten. Da ist es schwierig, eine Kontinuität ins gesellschaftliche Leben zu bringen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt nimmt ab, die Stimmung wird extremer. Social Media trägt zu dieser Entwicklung sicher noch bei. „Licht und Schatten“ im Leben zu integrieren, bedeutet eine Resilienz zu erreichen, die einen gut weiterleben lässt.

Thomas Eichinger: Das Motto „Licht und Schatten“ hat viele Facetten. Es geht für mich dabei um die Ambivalenzen, die uns als Menschen im Leben begleiten – Freude und Trauer, Erfolg und Niederlage, Klarheit und Unklarheit. Persönlich denke ich, dass dieses Thema viele Seiten des Lebens und der Kunst widerspiegelt. Ich hatte dieses Thema ursprünglich einfach in den Raum geworfen, und Annunciata Foresti, als unsere erfahrene Kulturbeauftragte, hat schnell den kreativen Zugang von Licht und Schatten in der Kunst erkannt. Sie meinte, dass es bestens zu den Kreiskulturtagen passt und uns mit den vielen verschiedenen Aspekten von Kultur in Berührung bringt.

Wie kommen Sie jeweils zu den Themen der Kreiskulturtage? Warum eigentlich immer ein Motto beziehungsweise Thema?

Foresti: Ein Motto macht das Arbeiten in der Kultur spannend. Man setzt sich mit bestimmten Inhalten auseinander und infiltriert beim Betrachter Fragen. Ich erarbeite das Motto immer zusammen mit Landrat Thomas Eichinger. Dazu nehmen wir uns Zeit. Ich überlege etwa zehn Vorschläge, die sich gut mit Theater, Musik, bildende Kunst vereinbaren lassen. Außerdem versuche ich den Zeitgeist im Jahr der Kreiskulturtage vorab zu ergründen. Auch die Fragen, welche gesellschaftlichen Schwingungen wird uns das Jahr bereiten, was passt da gut rein, fließen mit ein. Das Motto „Licht und Schatten“ hat mir auf Anhieb gefallen. Es trifft vor allem den derzeitigen Zeitgeist sehr gut. Wir werden mit beiden leben müssen.

Eichinger: Ein Motto hilft, die Veranstaltungen inhaltlich zu verbinden und gibt den Künstlerinnen und Künstlern einen gemeinsamen roten Faden, um ihre Werke rund um ein zentrales Thema zu präsentieren.

Was ist die größte Herausforderung bei der Organisation der Kreiskulturtage?

Foresti: Die größte Herausforderung ist, so etwas wie ein „Wir“-Gefühl herzustellen, das auf den ganzen Landkreis überspringt. Ich glaube, das gelingt uns immer mehr, denn Kultur kennt keine Grenzen und ist nah am Menschen. Eine weitere Herausforderung ist auch, die Kulturtage nicht nur für eine bestimmte Elite zu organisieren, sondern für die Vielfalt der Bevölkerung und dabei die Bürger mitzunehmen.

Was erwartet die Besucher der Kreiskulturtage in diesem Jahr, was sind die Höhepunkte, um nur einige Veranstaltungen zu nennen?

Foresti: Einer der Höhepunkte ist die Auftaktveranstaltung am 9. Mai im Landsberger Stadttheater mit einem reichen Kulturprogramm. Darüber hinaus sind das neue Theaterstück der Virtuellen Companie von Katalin Fischer, die Videoinstallation von Vanessa Hafenbrädl im Gut Romenthal sowie der Auftritt der deutschlandweit erfolgreichen Slamerin Leah Weigand sicher einen Besuch wert.

Was bedeuten die Kreiskulturtage für den Landkreis? Wer soll damit erreicht werden?

Eichinger: Die Kreiskulturtage sind eine der wichtigsten kulturellen Veranstaltungen in unserem Landkreis und tragen durchaus zur Förderung der lokalen Kunst- und Kulturszene bei. Sie bieten nicht nur eine Plattform für Künstlerinnen und Künstler, sondern auch für Kulturinstitutionen und Vereine, sich zu präsentieren. Ziel ist es, eine tiefere Verbindung zwischen den Kulturschaffenden und den Menschen zu schaffen.

Kreiskulturtage mit mehr als 30 Einzelveranstaltungen zu organisieren, ist sicher ein ziemlicher Kraftakt. Wie aufwändig ist diese Arbeit und wie viel Vorlauf benötigen die Vorbereitungen?

Foresti: Wir haben diesmal 35 Veranstaltungen. Aufwändig ist es allein schon den Überblick zu behalten. Ich arbeite seit anderthalb Jahren an der Zusammenstellung des Programms und der Vorbereitung der eigenen Veranstaltungen. Die Kulturabteilung des Landkreises und Landrat Eichinger unterstützen mich dabei. Jeder weiß, der derartige Veranstaltungen organisiert und koordiniert, wie arbeitsintensiv das ist. Doch die Aufbauarbeit war am intensivsten. Jetzt hat sich die Veranstaltung einen Namen gemacht, ist etabliert und wird mit hoher Qualität verbunden.

Bei den vergangenen Kreiskulturtagen war auch der Platz vor dem Landratsamt ein Ort der Kunst. Was ist in diesem Jahr dort geplant?

Foresti: Ein Kunstwerk im öffentlichen Raum vor dem Gebäude des Landratsamts ist wieder geplant. Diesmal wird dort ab dem 6. Mai ein riesiges Herz aus Metall von dem Bildhauer Guido Weggemann aus Kempten aufgestellt. Wenn man nah genug an das Kunstwerk herantritt, hört man auch einen Herzschlag. Ich habe mich für das Herz entschieden, weil es etwas mit Yin und Yang symbolhaft zu tun hat. Des Weiteren werden wieder die zauberhaften Fahnen der Dießener Textilkünstlerin Nani Weixler wehen.

An die Jugend ist auch wieder gedacht. Was erwartet uns zu den Jugendkreiskulturtagen? Warum gilt diesen auch ein besonderes Augenmerk?

Foresti: Die Jugend ist unsere Zukunft, wir brauchen sie im Boot der Gemeinschaft. Wir haben diesmal bereits im Vorfeld einen Fotowettbewerb ausgelobt. Die Gewinnerarbeiten werden im April im Landratsamt zu sehen sein. Junge Fotografinnen und Fotografen bis 21 Jahre haben faszinierende Bilderwelten geschaffen und sich mit dem Thema „Licht und Schatten“ auseinandergesetzt. Darüber hinaus wird, in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring, ein buntes Programm zu den Jugendkulturtagen zusammengestellt.

Eichinger: Die Kreisjugendkulturtage sind ein wunderbares Format, um die jungen Talente aus dem Landkreis zu fördern. Besonders hervorzuheben ist der Fotowettbewerb, der in den vergangenen Jahren großes Interesse bei den Jugendlichen geweckt hat. Es ist unser Ziel, jungen Menschen eine noch größere Bühne zu bieten, um ihre kreativen Ideen und Perspektiven zu präsentieren.

Ab wann können sich die Bürger und Bürgerinnen im Landkreis und über seine Grenzen hinaus über das Programm der Kreiskulturtage informieren?

Foresti: Online kann man unter www.kreiskulturtage-landsberg.de das diesjährige Programm bereits einsehen. Die gedruckten Programmhefte liegen ab Mitte März in allen Rathäusern im Landkreis aus sowie in den Tourist-Informationen in Landsberg und Dießen und in zahlreichen Geschäften im Landkreis.

Wie sehr liegt Ihnen die Kultur am Herzen? Und welchen Bezug haben Sie dazu?

Eichinger: Kultur ist für mich ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens. Mein persönlicher Zugang zur Kultur ist breit gefächert und zeigt sich auch in der Wertschätzung, die ich für die vielen Kunst- und Kulturprojekte im Landkreis habe. Annunciata Foresti ist eine Schlüsselfigur in der Kulturszene unseres Landkreises, und ich bin ihr sehr dankbar für ihr Engagement und ihre unermüdliche Arbeit, die Kultur im Landkreis zu fördern und sichtbar zu machen.

Nach so viel Arbeit mit der Vorbereitung und Organisation des Kulturreigens, was wünschen Sie sich persönlich für die diesjährigen Kreiskulturtage?

Foresti: Ich wünsche mir, dass die Kreiskulturtage immer mehr zur sozialen Plastik werden und den Landkreis als feste, immer wiederkehrende Veranstaltung bereichern. Mir macht die Arbeit daran viel Freude. Es ist für mich Gelegenheit, meine Fähigkeiten in der Kulturorganisation im Landkreis einzubringen.

Eichinger: Ich wünsche mir, dass die Kreiskulturtage 2025 die Menschen nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen. Das Motto „Licht und Schatten“ bietet dafür großartige Möglichkeiten. Ich hoffe, dass alle Teilnehmenden davon inspiriert werden und dass diese Kreiskulturtage ein unvergessliches kulturelles Erlebnis für uns alle bieten.

Die Kreiskulturtage finden vom 10. bis 25. Mai unter dem Motto „Licht und Schatten“ statt. Feierliche Eröffnung ist am Freitag, 9. Mai, im Stadttheater Landsberg. Die Jugendkulturtage finden vom 24. Mai bis 1. Juni statt. Mehr Informationen unter www.kreiskulturtage-landsberg.de