Ludwig von Bayern: "Jeder, der mitmacht, ist hier die Prominenz"

Plus Beim Löwenmarsch werden Spenden für einen IT-Campus in Kenia gesammelt. Initiator Ludwig Prinz von Bayern verrät, wie er sich auf die 100-Kilometer-Wanderung vorbereitet.

Von Dominik Stenzel

Der Löwenmarsch hat sich in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut. Setzt sich dieser Trend fort?



Ludwig von Bayern: Ja, dieses Jahr haben wir die Anmeldegrenze sogar noch einmal nach oben gesetzt, weil einfach so viele Menschen mitmachen wollen. Erstmalig lassen wir 1000 Teilnehmer zu und das ist für so einen Marsch schon eine sehr hohe Anzahl. Es zeichnet sich außerdem ab, dass es Löwenmärsche in Zukunft auch in anderen Teilen Deutschlands und vielleicht sogar Europas geben könnte. In Berlin etwa hat schon ein erster Testmarsch stattgefunden.

Sie selbst möchten erneut die volle Distanz über 100 Kilometer wandern. Sind Sie gewappnet?



Ludwig von Bayern: Ich bin - wieder einmal - nicht besonders gut vorbereitet und habe keine Garantie, dass es klappt. Zumindest habe ich mir ein paar neue Schuhe geleistet, weil die alten von den vorherigen vier Löwenmärschen ein wenig plattgelaufen waren. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und mich das Wissen, dass sich alle anderen auch durchzwängen müssen, ins Ziel trägt. In erster Linie geht es darum, die tolle Stimmung zu genießen.

