Routinen und Verständnis: Was den Alltag mit Demenz erleichtert

Plus Demenz-Serie: Dr. Marion Ortner ist Chefärztin der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg und weiß, was eine demenzielle Erkrankung mit einem macht.

Plötzlich dement: Gibt es das oder handelt es sich immer um einen schleichenden Prozess, Frau Dr. Ortner?



Marion Ortner:: Die meisten demenziellen Syndrome sind entweder aufgrund einer Alzheimer-Erkrankung allein oder in Kombination mit Durchblutungsveränderungen begründet. Die machen zwei Drittel aller Fälle aus und da ist es immer ein schleichender Prozess. Von einem demenziellen Syndrom spricht man, wenn es Probleme in mindestens zwei höheren Hirnfunktionsbereichen gibt, einer davon ist in der Regel das Gedächtnis. Diese Probleme müssen mindestens sechs Monate kontinuierlich vorhanden und alltagsrelevant sein. Das heißt, im Alltag benötigt der Patient Hilfe. Wenn das demenzielle Syndrom zum Beispiel durch einen Schlaganfall auftritt, ist das Ereignis plötzlich. Nach einem Schlaganfall gibt es eine Zeit, in der sich das Gehirn umstrukturiert und Funktionen wieder besser werden können. Es kann also sein, dass die Symptome plötzlich einsetzen, die Diagnose kann dennoch erst nach etwa sechs Monaten gestellt werden, wenn beurteilt werden kann, welche Defizite bleibend sind.

Ob im Krankenhaus oder Privat: Was ist im Umgang mit Demenz-Patienten zu beachten?



Ortner:: Die Patienten verstehen oft nicht mehr, weswegen Dinge passieren. Man muss sehr individuell auf die Patienten eingehen und oft auch erahnen, was sie benötigen. Das braucht mehr Zeit. Derjenige, der pflegt darf nie den Eindruck vermitteln, dass ein Zeitdruck besteht. Denn sobald Stress erzeugt wird, funktioniert alles viel schlechter bei den Patienten. Man sollte versuchen, viele Routinen einzuführen. Dazu gehört etwa Gegenstände an fixe Plätze zu legen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich etwa meinen Schlüssel irgendwo ablege und ihn nicht wieder finde. Auch sollte man den Patienten nicht zu viele Auswahlmöglichkeiten geben, das stresst auch. Eine ruhige und reizarme Umgebung ist ebenfalls förderlich. Dazu gehört auch, dass nicht viel herumsteht und alles leicht zu finden ist.

Demenz ist für viele eine Horror-Diagnose: Ist es Teil Ihrer Arbeit, den Menschen die Angst im therapeutischen Sinne zu nehmen?



Ortner:: Früher hat man bei den alten Leuten gesagt: Der oder die ist halt ein bisschen vergesslich. Heute wissen wir, dass dieser Altersvergesslichkeit meist eine Alzheimer-Krankheit zugrunde liegt. Das klingt viel schlimmer und macht den meisten Menschen Angst. Dabei ist es nicht so, dass man plötzlich nicht mehr weiß, was man will und wer man ist. Es ist ein Prozess, der sich über Jahre hinweg zieht. Selbst, wenn mein Gedächtnis und meine Orientierung schlecht werden, höre ich ja nicht auf, als Mensch zu fühlen. Die Patienten können trotzdem Freude empfinden. Es geht dann mehr darum, dass man sich mehr auf den Moment konzentriert und die gute Zeit, die man noch hat, nutzt. Die Diagnose demenzielles Syndrom oder Alzheimer-Krankheit ist eine schwere Diagnose, die die ganze Familie betrifft und das Leben von allen verändert.

Inwiefern ist da ein therapeutisches Angebot für Angehörige sinnvoll?



Ortner:: Angehörige sind sehr wichtig. Der Großteil der Patienten wird zu Hause von den Angehörigen betreut und gepflegt. Die Angehörigen gehen oft unter. Von ihnen wird erwartet, dass sie sich kümmern. Oft werden Töchter und Schwiegertöchter mit der Pflege bertraut. Den Angehörigen der Patienten, die zu mir zur Diagnostik gekommen sind, habe ich immer angeboten, dass sie sich selbst gegebenenfalls psychotherapeutische Unterstützung holen. Es sollte möglichst jemand sein, der das Krankheitsbild kennt. Denn manche hilfreichen Verhaltenstipps ergeben keinen Sinn, wenn man mit jemandem zusammenlebt, der das Gesagte später wieder vergisst. Zu sagen „Sie müssen Ihrem Mann klare Grenzen setzen“ ist nicht das Richtige. Der Angehörige muss sein Verhalten in der Beziehung anpassen. Ein guter Ratschlag wäre da eher „Gehen Sie aus der Situation raus“, weil der Patient nach einer Stunde den Streit wieder vergessen hat, aber der Angehörige nicht.

Das Hilfsangebot ist wohl noch ausbaufähig, oder?



Ortner:: Es gibt zahlreiche Hilfsangebote, insbesondere sind die Selbsthilfegruppen der Alzheimer-Gesellschaft zu empfehlen. Das Angebot für Psychotherapie ist generell ausbaufähig. Es gibt auch Selbsthilfegruppen der Alzheimer-Gesellschaft, die ich empfehlen kann. In den Großstädten gibt es für jüngere Betroffene Angebote. Außerhalb vermittelt die Alzheimer-Gesellschaft ein Netzwerk, um sich telefonisch mit anderen Betroffenen austauschen zu können. Die Probleme sind teilweise andere, wenn man noch Mitten im Berufsleben steht und kleine Kinder hat.

Kann man einer Demenz vorbeugen?



Ortner:: Es gibt einige Dinge, die das Risiko senken. Ganz ausschalten kann man es nicht. Auf genetische Faktoren hat man keinen Einfluss. Aber wir wissen, dass alles, was für die kleinen Gefäße nicht so gut ist, das Risiko erhöht, später an einem dementiellen Syndrom zu erkranken. Sport, vor allem im mittleren Lebensalter, ist wichtig für das gesunde Altern. Rauchen erhöht das Risiko. Möglichst auf Alkohol verzichten, eine ausgewogene Ernährung und das Gehirn immer stimulieren. Es will benutzt werden. Aber auch soziale Kontakte sind förderlich. Nähere Informationen zum Umgang mit Demenz, Therapiemöglichkeiten und Hilfsangeboten finden Sie auf unserer Homepage: www.kbo-LMK.de

Dr. Marion Ortner leitet die kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Zur Person: Priv. Doz. Dr. Marion Ortner ist seit August 2021 Chefärztin der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg. Sie gibt aktuell außerdem Vorlesungen an der TU München zur Psychiatrischen Genetik.