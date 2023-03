Interview

17:30 Uhr

Schauspielerin Michaela May möchte jetzt erst wieder drehen

Beim Frauensymposium zum Weltfrauentag in Landsberg las Schauspielerin Michaela May aus ihrem Buch "Hinter dem Lächeln".

Plus Vor der Lesung aus ihrem Buch „Hinter dem Lächeln“ nimmt sich die Schauspielerin Michaela May Zeit für ein Interview. Sie verrät, mit welchem Motto sie durchs Leben geht.

Von Dagmar Kübler

Frau May, Sie stehen von Kindesbeinen an auf der Bühne. Nun haben Sie ein Buch geschrieben. Dürfen wir noch weitere Bücher von Ihnen erwarten? Gibt es Themen, die Sie reizen?



Michaela May: Angebote von Verlagen sind bereits da für ein weiteres Buch. Und auch in mir schlummert eine erste, noch unreife Idee für ein Buch. Vielleicht eine Fiktion – aber ganz sicher kein Ratgeber fürs Alter! Aber ich habe jetzt 80 Mal gelesen, heute ist die letzte Lesung von „Hinter dem Lächeln“, und möchte jetzt erst wieder drehen. Aufgrund der Lesungen konnte ich nämlich in dieser Zeit nur einen Film drehen, „Wer füttert den Hasen“, er wird am Karfreitag ausgestrahlt. Und ich möchte auch wieder Zeit für meine Enkel haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen