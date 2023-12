Schnelle Hilfe bei Fragen rund um Pflege und mehr

Lan Bui berät in Landsberg wöchentlich zu den sozialen Leistungen des Bezirks Oberbayern. Im Interview erzählt sie von ihrer Aufgabe.

Frau Bui, an wen richtet sich der Sprechtag zu den Sozialleistungen des Bezirks?



Lan Bui: Der Sprechtag ist ein wohnortnahes und kostenfreies Beratungsangebot. Einmal wöchentlich stehen wir in der Vor-Ort-Beratung den Bürgerinnen und Bürgern für persönliche Gespräche im Landratsamt Landsberg zur Verfügung. Dabei informieren wir nicht nur über Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen oder über Hilfe zur Pflege für pflegebedürftige Menschen. Wir unterstützen auch beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen und helfen, die richtigen Ansprechpersonen im Bezirk Oberbayern zu finden.

Lan Bui berät im Landkreis Landsberg am Lech zu den sozialen Leistungen des Bezirks Oberbayern. Foto: Peter Bechmann, Bezirk Oberbayern

Wie wird das Beratungsangebot von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen?



Lan Bui: Wir erhalten sehr positive Rückmeldungen. Für viele Menschen ist es wichtig, ihre Fragen und Anliegen im persönlichen Gespräch zu klären, ohne dass sie den oft weiten Weg nach München auf sich nehmen müssen. Insgesamt spricht sich das Angebot der Vor-Ort-Beratung im Landkreis Landsberg immer mehr herum.

Was ist Ihnen in der persönlichen Beratung besonders wichtig?



Lan Bui: Es mir ein besonderes Anliegen, Sicherheit und Klarheit in Bezug auf sozialrechtliche Ansprüche zu schaffen und komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln. Mit diesen Informationen können die Ratsuchenden am Ende eigenständige Entscheidungen treffen und die individuell passende Form der Unterstützung finden.

Geben Sie uns bitte ein paar Beispiele, bei denen Sie unterstützen konnten.



Lan Bui: Viele Bürgerinnen und Bürger haben Fragen, wenn sie selbst oder Angehörige in ein Pflegeheim umziehen und die eigenen finanziellen Mittel nicht ausreichen. Häufig ist auch nicht bekannt, dass sich der Bezirk Oberbayern im Bedarfsfall an den Kosten für die häusliche Pflege beteiligen kann. Wenn es um die Organisation der Pflege geht, arbeiten wir eng mit dem Pflegestützpunkt und anderen Beratungsstellen im Landkreis zusammen.

Welche Anliegen erreichen Sie darüber hinaus?



Lan Bui: Da der Bezirk Oberbayern auch Träger der Eingliederungshilfe ist, unterstützen wir alle Menschen mit Behinderungen. Oft kommen Eltern zu uns, die eine spezielle Förderung beantragen möchten oder deren Kind im Erwachsenenalter selbstständiger leben möchte. Unsere Beratung wird auch von Menschen mit Behinderungen aufgesucht, die Unterstützung beim selbstständigen Wohnen, bei der Mobilität und der Umsetzung ihrer Wünsche in ihrer Freizeitgestaltung benötigen.

Gibt es ein Thema, welches besonders oft nachgefragt wird?



Lan Bui: Ja, die stationäre Hilfe zur Pflege ist bei uns das am häufigsten nachgefragte Anliegen. Wenn der Umzug in ein Pflegeheim ansteht, sind die Menschen meist zum ersten Mal in ihrem Leben mit dem Thema Sozialhilfe konfrontiert. Dabei entstehen Unsicherheiten, ob auch Ehepartnerinnen, Lebensgefährten oder die erwachsenen Kinder finanziell einspringen müssen. Im persönlichen Gespräch lassen sich meist schon vor der Antragstellung viele Fragen klären, beispielsweise wenn Immobilien vorhanden sind oder verschenkt wurden. (AZ)

Zur Person: Lan Bui berät jeden Dienstag ab 10 Uhr im Landratsamt Landsberg, Von-Kühlmann-Straße 15, in Landsberg. Zur Terminvereinbarung, aber auch um wichtige Fragen vorab zu klären, ist sie von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 089/2198-21051 und per Mail unter beratung-LL@bezirk-oberbayern.de erreichbar.