Fünf Seen Filmfestival: Raus aus der eigenen Bubble, ab ins Kino

Matthias Helwig, das Festival steht diesmal unter dem Motto „Realations“. In dieser Wortschöpfung stecken die Worte „real“ und „relations“, es geht also um echte Beziehungen. Warum haben Sie dieses Motto gewählt?

Helwig: Die Kuratoren unseres Video-Art-Kurzfilmprogramms haben es für ihre 13 Filme gewählt, und es erschien uns für das ganze Festival passend. Wir alle leben immer mehr in eigenen Welten, in eigenen „Bubbles“, um den Titel eines diesjährigen Films aufzugreifen. Und mit den Filmen, die wir zeigen, können die Zuschauer in andere Welten gehen, in andere Realitäten, zu anderen Menschen.

Inwiefern macht Kino das möglich?

Helwig: Wann immer man in einen Film geht, lernt man darin andere Menschen kennen und erfährt, wie sie denken. Ich glaube, dass das den Blick weiten kann. Die Filme des Festivals regen an, die Perspektive zu wechseln, und vielleicht können sie den Zuschauern sogar ein bisschen das Herz öffnen. Außerdem hat man beim Festival die Gelegenheit, mit anderen Kinozuschauern ins Gespräch zu kommen, über die Filme zu reden und so andere Sichtweisen kennenzulernen.

Auch sehr viele Filme drehen sich um Beziehungen zwischen Menschen.

Helwig: Und in einem Fall geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Der Dokumentarfilm „Stille Beobachter“, der den Hauptpreis beim DOK.fest München gewonnen hat, wird aus der Perspektive von Tieren erzählt. Sie hören uns Menschen zu, und am Ende des Films denkt man, man ist selbst der Esel, der Hund oder die Katze und hört den Menschen beim Reden zu. Und es ist schon seltsam, was wir so alles reden.

Welche Filme liegen Ihnen ansonsten am Herzen?

Helwig: Zum Beispiel der kanadisch-französische Film „Shepherds“. Da kommt ein kanadischer Werbetexter auf die Idee, in die Provence zu ziehen und Schafe zu züchten – und wird natürlich von den Einheimischen zunächst ausgelacht. Das ist ein wunderschöner Film, und ich freue mich sehr, dass die kanadische Regisseurin Sophie Deraspe zu uns kommt. Wir erwarten auch einen Regisseur aus Kairo. Mohamed Rashad zeigt „The Settlement“, in dem zwei Söhne Arbeit suchen und in der Fabrik unterkommen, in der ihr Vater tödlich verunglückt ist. Wie das Leben dieser Jungen dargestellt wird, hat mich wirklich fasziniert. Und man sollte unbedingt den Dokumentarfilm „Half Moon“ sehen. Er handelt von einem Klarinettisten aus Syrien, der die Frage stellt, was die Rolle der Kunst inmitten der Zerstörung ist?

Der Hannelore-Elsner-Preis geht in diesem Jahr an Leonie Benesch. Was zeichnet sie aus?

Helwig: Schauspielerinnen sind gut, wenn man ihren Figuren jede Bewegung, jede Geste abnimmt. So wie Leonie Benesch in dem Film „Heldin“, in dem sie eine Pflegefachkraft spielt. Bei „Das Lehrerzimmer“ kann man in ihrem Gesicht immer eine stille Verzweiflung sehen. Seit diesem Film kennt man sie auch in Hollywood, er war wie „September 5“ für den Oscar nominiert. Wir zeigen all diese Filme und auch Michael Hanekes „Das weiße Band“, in dem Leonie Benesch in sehr jungen Jahren spielte. Sie ist eine würdige Nachfolgerin für unsere letzten Preisträgerinnen Sandra Hüller, Paula Beer und Corinna Harfouch. All diese tollen Schauspielerinnen müssen nicht zu uns kommen. Dass sie es tun, ist eine große Ehre.

Was ist neu beim diesjährigen Festival?

Helwig: Es gibt wie in früheren Jahren ein Open Air im Schloss Seefeld. Wir zeigen an jedem Abend einen Film, ein Highlight wird sicher die Vorstellung von „September 5“ am 13. September. Da ist neben Leonie Benesch auch Editor Hansjörg Weißbrich anwesend, der für diesen Film zahlreiche Preise bekommen hat. Er kommt als Ehrengast zum Festival. Außerdem gibt er eine Masterclass zum Thema Filmschnitt.

Weitere Ehrengäste sind Rainer Bock und Petra Volpe.

Helwig: Petra Volpes Film „Frühling im Herbst“ haben wir 2010 als Eröffnungsfilm gezeigt, sie hat damals vom Publikum Standing Ovations bekommen und im Anschluss eine tolle Karriere gemacht. Ihr Film „Heldin“ geht jetzt für die Schweiz ins Oscar-Rennen. Und Rainer Bock ist als Schauspieler über jeden Zweifel erhaben. Er spielte wie Leonie Benesch in Michael Hanekes „Das weiße Band“, außerdem zeigen wir „Die Ermittlung“ und zwei neuere Filme mit ihm, „Karla“ und „Zweigstelle“. Und ein Highlight wird die Lesung von Rainer Bock und dem bekannten Wissenschaftsjournalisten und Astrophysiker Harald Lesch. Sie lesen am 14. September in der Schlossberghalle Texte des Kabarettisten und Autors Hanns Dieter Hüsch, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.

Zur Eröffnung zeigen Sie den französischen Film „Jane Austen und das Chaos in meinem Leben“. Warum haben Sie diesen Film zum Einstieg gewählt?

Helwig: Vergangenes Jahr haben wir das Publikum bei der Eröffnung mit Andreas Dresens großartigem Film „In Liebe, Eure Hilde“ sehr gefordert, ja aufgewühlt. Dieses Jahr haben wir eine schöne, intelligente, leichtere Komödie gewählt. Sie handelt von einer Buchhändlerin und Jane-Austen-Liebhaberin, die selbst in eine Jane-Austen-artige Geschichte gerät. Wir wollen einen festlichen Anfang haben, und dafür passt dieser Film perfekt. (AZ)

Das Fünf Seen Filmfestival Das Fünf Seen Filmfestival (FSFF) lädt seit 2007 Filmschaffende und Filmbegeisterte ins Fünfseenland (Starnberger See, Ammersee, Pilsensee, Wörthsee und Weßlinger See) ein. Vom 9. bis 16. September werden heuer in Starnberg, Seefeld, Gauting und Weßling über 130 Filme auf 14 Leinwänden gezeigt. Mit über 150 noch nicht im Kino gezeigten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen bei über 300 Vorstellungen ist es über die Jahre zu einem der größten Filmfestivals in Süddeutschland geworden. Gründer und aktueller Festivalleiter ist Matthias Helwig, Inhaber der Breitwand-Kinos in Starnberg, Seefeld und Gauting. (AZ)