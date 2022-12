Issing

20:12 Uhr

300 gekrönte Häupter blicken aus sieben Fenstern in Issing

Plus Zur Midissage des ungewöhnlichen Kunstprojekts „Königskinder“ lädt Amelie Ries an ihre Fenstergalerie ein. Von schrägen Kronen und abgebrochenen Zacken.

Von Hertha Grabmaier

„Es ist überwältigend, so viele Leute sind gekommen“, freut sich Amelie Ries, die Betreiberin der Fenstergalerie in Issing, die zur Midissage des von ihr initiierten Kunstprojekts „Königskinder“, eingeladen hatte. Der Platz vor dem ehemaligen Wirtshaus „Zum Augl“, prominent im Dorfzentrum gelegen, scheint an diesem kalten, aber sonnigen Wintersonntag ein bevorzugter Familientreffpunkt zu sein: Fast 50 gut gelaunte Menschen versammelten sich zu Glühwein, Kinderpunsch und adventlichen Leckereien, um die Ergebnisse des Kunst-Mitmach-Projektes bewundern und kommentieren zu können. 319 Selbstporträts mit Krönchen trafen bei Amelie Ries ein, von denen die meisten in den mit eingepasstem Acrylglas geschützten Nischen der zugemauerten Fenster des alten Gasthofes hängen.

