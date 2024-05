Issing

Ausstellung in Issing: Expressive Energie begeistert mit cooler Nonchalance

Die Künstlerin Heike Pillemann vor ihren Arbeiten in der Galerie Josephski-Neukum in Issing.

Plus Unter dem Titel „reich mir glanz“ sind in der Galerie Josephski-Neukum in Issing Werke von Heike Pillemann und Raimund Wäschle ausgestellt.

Von Hertha Grabmaier

Mit 88 Exponaten, reich und glänzend bestückt, zeigt sich die aktuelle Ausstellung mit Werken von Heike Pillemann und Raimund Wäschle in der Galerie Josephski-Neukum auf mehreren Ebenen stimmig gehängt.

Die beiden Kunstschaffenden verband eine tiefe Freundschaft, sie hatten zusammen eine studentische Wohngemeinschaft und sich von ihrer Studienzeit an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, bis zum Tod von Raimund Wäschle 2019, nie aus den Augen verloren. „Das umfangreiche Werk von Raimund Wäschle verdient es, posthum gezeigt zu werden“, sagte Heike Pillemann bei der Eröffnung der Ausstellung. Sie ist voll des Lobes für die Schwester des verstorbenen Künstlers, Viviane Wäschle, die unter Mithilfe von Mentor Anton Schmid aus Kißlegg, engagiert den Nachlass ordnete und somit eine Retrospektive auf ein facettenreiches Künstlerleben möglich machte.

