Die Feuerwehr in Issing feiert 150-jähriges Bestehen

Um das Jubiläum zu feiern, veranstaltete die Feuerwehr Issing ein Festwochenende mit Stadlfest, Festumzug und Familiennachmittag. Auch benachbarte Vereine nahmen daran teil.

Am Wochenende kamen mehrere hundert Besucherinnen und Besucher nach Issing, um dort mit der Freiwilligen Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen zu feiern. Der Verein hatte dafür unter anderem mehrere Programmpunkte am Wochenende eingeplant. Es war das erste Fest, das in dem Stadl am östlichen Ortsausgang von Issing gefeiert wurde. "Der gehört dem letzten Landwirt im Ort, der Mitglied bei der Feuerwehr ist", sagt Johannes Roeder, Vorstand bei der Freiwilligen Feuerwehr in Issing.

Jahrmarkt-Attraktionen kamen gut bei Besuchern in Issing an

Am Sonntagvormittag sind die Feuerwehr Issing angeführt von der Thaininger Musikkapelle mit Feuerwehren aus der Nachbarschaft durch den Ort gelaufen. "Es waren neun benachbarte Feuerwehren dabei". Roeder hielt es für besonders passend, dass sich insgesamt 112 Teilnehmer im Vorfeld angemeldet hatten. Auch der Schützenverein, Veteranen Verein und der FC Issing liefen mit. Einzelne Issinger schlossen sich während des Umzugs an. Am Dorfplatz fand dann unter freiem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein eine Messe statt.

18 Bilder 150 Jahre Feuerwehr Issing Foto: Thorsten Jordan

Glück hatte die Feuerwehr aber nicht nur beim Wetter, sondern auch bei den Jahrmarkt-Attraktionen. Über ein weiteres Mitglied mit Verbindung zu einem Jahrmarkt-Verleih aus der Nähe von München wurde ihnen das Karussell oder etwa ein "Hau den Lukas" zur Verfügung gestellt. "Das kam total gut an", sagt Roeder. Zusätzlich veranstaltete die Feuerwehr einen kleinen Wettkampf unter den Anwesenden. In dreier Teams konnten die Teilnehmer für unterschiedliche Preise Aufgaben meistern. "Die Kinder haben etwa Gummibärchen bekommen, für die Erwachsenen gab es einen Kasten Bier." Roeder schätzt, dass am Nachmittag zu einem Punkt knapp 600 Menschen auf dem Fest waren. "Wir hatten für 500 den Stadl bestuhlt und draußen standen noch mal Leute." Am Samstagabend seien knapp 400 zum Stadlfest gekommen.

Geld soll in die Feuerwehrausrüstung fließen

Insgesamt seien sie zufrieden und dankbar, dass sie bei den Festlichkeiten von anderen Vereinen aus Issing Unterstützung bekommen haben. Ob beim Aufbau, Verkauf oder bei der Werbung. Das Geld, das bei der Veranstaltung gesammelt wurde, soll unter anderem der Anschaffung von kleineren Ausrüstungsgegenständen und der Ausbildung der Jugendfeuerwehr zugutekommen. Aber auch ein kleines Helferfest sei geplant.

