Issing: Schulleiterin Gabriele Falkner geht in den verdienten Ruhestand

In Issing wird Gabriele Falkner verabschiedet. Mehrere Generationen von Schülerinnen und Schülern aus dem südlichen Landkreis kennen sie.

Es war eine schöne und emotionale Abschiedsfeier: Nach über 40-jähriger Lehrertätigkeit, davon 36 Jahren an der Grund- beziehungsweise Volksschule Vilgertshofen und 15 Jahren als Rektorin, wurde Gabriele Falkner in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Zu diesem besonderen Anlass kamen neben allen aktuellen und einigen ehemaligen Lehrkräften, dem Personal der Grundschule und allen Schulkindern auch zahlreiche Ehrengäste in die Issinger Turnhalle. Jede Klasse leistete in dieser Feierstunde einen Beitrag. Es wurde gesungen und getanzt, gezaubert und ein sehr persönliches Gedicht vorgetragen. Außerdem wurden der „Mozartplattler“ sowie eine beeindruckende akrobatische Einlage aufgeführt. Darüber hinaus spielten die Bläserklassen der dritten und vierten Klasse. Alle Kinder gaben sich große Mühe bei ihrem Auftritt und hielten sich auch bei den vielen Reden und Ansprachen brav und weitgehend still auf den Stühlen, was bei den hochsommerlichen Temperaturen Anerkennung verdient, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei der Feier in der Turnhalle gab es ein großes Programm. Foto: Christian Rudnik

Gertrud Töpfer, ehemals Konrektorin an der Schule, blickte in ihrer Rede zurück auf die jungen Lehrerjahre von Gabriele Falkner und berichtete den Anwesenden von lustigen und besonders schönen Begebenheiten. Bürgermeister Dr. Albert Thurner lobte die scheidende Rektorin für ihr Engagement und ihren Einsatz für ganze Schülergenerationen und dafür, dass sie mit Mut und Selbstbewusstsein so erfolgreich über Jahre hinweg als Rektorin und „Komplizin“ den Mittelpunkt im Kollegium gebildet und die Schule so erfolgreich vorangebracht hat. Auch die Lehrkräfte sowie Verwaltungsangestellte Susanne Lachmayr ließen es sich nehmen und richteten persönliche Worte an „Gabi“.

Ihre freundliche Art, ihr wertschätzender, respektvoller Umgang mit ihren Kollegen und Kolleginnen, ihre Herzlichkeit sowie auch ihre souveräne Art – diese Wesensmerkmale wurden immer wieder besonders anerkennend hervorgehoben.

Zum Abschluss der Feier in Issing durfte Gabriele Falkner durch einen „Regenbogen-Spalier“ zu den Klängen des Liedes „Ich schenk dir einen Regenbogen“ die Turnhalle verlassen und schließlich mit den Gästen bei einem kleinen Empfang den Vormittag ausklingen lassen. (AZ)