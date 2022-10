Kommt durchgehend Tempo 70 auf der Staatsstraße bei Issing?

Plus Bürgerinnen und Bürger fordern Tempo 70 auf der Staatsstraße bei Issing. Die Gemeinde beantragt zudem ein Überholverbot.

Bürgerinnen und Bürger aus Issing wünschen sich eine durchgehende Geschwindigkeitsbegrenzung und zusätzlich ein Überholverbot auf der Staatsstraße 2057 südwestlich von Issing. Den Vorschlag, der in der jüngsten Bürgerversammlung vorgetragen wurde, verfolgt nun die Gemeinde Vilgertshofen. Zudem stehen mehr Lärmschutz und ein neuer Radweg auf der Wunschliste. Ende September hatten Bürgermeister Albert Thurner sowie die beiden Gemeinderatsmitglieder Beate Karmann und Franz Erhard einen Termin im Straßenbauamt Weilheim, um über den Sinn und eine mögliche Umsetzung der Forderungen zu beraten.